Z nenápadného dievčaťa vyrástla hviezda filmového sveta: Spoznávate ju na FOTO?

BRATISLAVA - Dnes patrí medzi najobsadzovanejšie slovenské herečky, za svoj talent zbiera uznanie doma i v zahraničí a šťastie našla aj po boku známeho hudobníka. Spoznali ste ju na archívnej fotografii?
Narodila sa začiatkom roka 1993 na západnom Slovensku. Po maturite úspešne zvládla prijímačky na Vysokú školu múzických umení v Bratislave, kde začala naplno rozvíjať svoj herecký talent. Na televíznych obrazovkách sa prvýkrát výraznejšie zviditeľnila v seriáli o mladých ľuďoch, kde stvárnila dievča s veľkým snom.
Neskôr sa objavila aj v lekárskom seriáli, no skutočný zlom prišiel, keď si zahrala ambicióznu mladú herečku v populárnom seriáli z vidieckeho prostredia. Postupne sa presadila aj vo filme. Objavila sa v medzinárodnom historickom projekte, zahrala si právničku v úspešnom televíznom seriáli a diváci v Česku ju mohli vidieť aj v romantickej komédii.
Veľký ohlas zožala aj jej úloha v oceňovanej dráme režisérky Terezy Nvotovej, za ktorú získala nomináciu na prestížne filmové ocenenie Český lev. Darí sa jej nielen v kariére, ale aj v súkromí. Je manželkou známeho slovenského hudobníka, s ktorým vychováva dve dcéry. Rodina svoj čas delí medzi Slovensko a Spojené štáty americké.
Viete, o ktorú slovenskú herečku ide?