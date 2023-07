Finalistka Miss Slovensko je TEHOTNÁ: Na finále to ZATAJILA... PROBLÉM pri výhre!

Vanessa Gáborová (Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Finalistka Miss Slovensko (20) oznámila mesiac po finále krásnu správu! Pod srdcom nosí dieťatko. Má to však jeden háčik. Podľa vyjadrenia riaditeľa súťaže, ktoré poskytol pre redakciu Topky.sk, to budúca mamička pred organizátormi to zatajila. A to by v prípade jej výhry znamenalo obrovský problém!

Vanessa Gáborová bola tento rok súčasťou dvanástky finalistiek v súťaži Miss Slovensko. Aj keď bola horúcou favoritkou mnohých, korunku a titul si domov nakoniec neodniesla. Pred finálovým galavečerom, ktorý sa konal pred mesiacom, sa ale dozvedela krásnu novinku!

Z 20-ročnej študentky sa totiž onedlho stane mamina. Má to ale jeden háčik! O tejto radostnej správe počas finále organizátori ani len netušili. „V súťaži Miss Slovensko sme o Vanessinom tehotenstve nevedeli. Nepovedala nám to. Oznámila to až po finále. Každopádne jej prajeme veľa šťastia a hlavne zdravie! Dieťa je dar," vyjadril sa pre Topky.sk riaditeľ súťaže Michael Kováčik.

Keďže to Vanessa pred organizátormi v podstate zatajila, zaujímalo nás, čo by sa stalo, ak by vyhrala. „Bol by to problém a museli by sme jej titul zobrať, pretože je to v rozpore s pravidlami a postupom na svetové súťaže," povedal nám ďalej Kováčik. A čo nám o tehotenstve prezradila samotná Vanessa?

Vanessa Gáborová (Zdroj: Ján Zemiar)

S priateľom, známym boxeristom, Viliamom Tankóm (28), to oznámili len pred pár dňami prostredníctvom sociálnej siete Instagram. „O tom, že som tehotná som sa dozvedela tesne pred finále, nakoľko som mala tehotenské príznaky. Cítila som sa veľmi unavená a bolo mi nevoľno," prezradila pre Topky.sk budúca mamička. „Na finále som sa cítila dobre, mala som len ranné nevoľnosti," dodala.

V tom čase by si nikto ani len nepomyslel, že mladá Vanessa môže pod srdcom nosiť bábätko, keďže ani pri promenáde v plavkách bruško viditeľné ešte nebolo. „Bábätku sme sa nebránili, veľa sme sa o tom s priateľom rozprávali," povedala nám. Budúcim rodičom k bábätku gratulujeme a prajeme veľa zdravia!

Vanessa Gáborová (Zdroj: Ján Zemiar)