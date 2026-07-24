Gabika Drobová ukázala 20-ročnú fotku: Toto sa Alagič páčiť nebude! Veď to je Sanel!

BRATISLAVA - Pri upratovaní skladu objavila vzácnu spomienku spred dvadsiatich rokov. Gabika Drobová sa o ňu podelila na sociálnej sieti, no namiesto nostalgie ju zaujal jeden nečakaný detail. Na zadnom sedadle totiž sedí mladík, ktorý jej okamžite niekoho pripomenul.
Gabika Drobová patrí dlhé roky k blízkym kamarátkam Jasminy Alagič, a tak niet divu, že jej rodinu pozná veľmi dobre. O to viac ju pobavila fotografia, ktorú nedávno objavila pri upratovaní skladu.„Vypratávali sme sklad a našli sme túto foto z Kuby. 20 rokov dozadu a na zadnom sedadle sedí kubánsky chlapec. Story je kópia Sanela. Tak... a teraz mi to vysvetlite,“ napísala k záberu.
Drobová si totiž okamžite všimla, že mladík sediaci na zadnom sedadle sa podľa nej nápadne podobá na malého Sanela – syna Alagič a Rytmusa. Podobnosť je podľa nej natoľko výrazná, že si z celej situácie musela urobiť žart.
Či ide len o hru náhody, alebo o neuveriteľnú podobnosť, posúďte sami. Jedno je však isté – Gabika Drobová sa pri pohľade na dvadsaťročnú fotografiu poriadne pobavila a svojím postrehom rozosmiala aj mnohých na sociálnej sieti.
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