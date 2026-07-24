Habera má doma poriadny poklad: WAU... 55-ročná Peštová v plavkách zatienila aj 20-ročné krásky

PRAHA - Vek je pre ňu zjavne len číslo. Modelka Daniela Peštová, manželka speváka Pavola Haberu si užíva leto pri mori a fanúšikov potešila zábermi v čiernych dvojdielnych plavkách. Popri obdivných reakciách prezradila aj to, čo podľa nej stojí za tým, že sa vo svojom tele cíti lepšie ako kedysi.
Daniela Peštová opäť dokázala, že patrí medzi ženy, ktoré akoby zastavili čas. Známa topmodelka, ktorá patrí medzi najúspešnejšie tváre módneho sveta, aj po rokoch dokazuje, že jej šarm a prirodzená krása nepoznajú vekové hranice. Počas svojej dlhoročnej kariéry sa objavila na titulných stranách prestížnych magazínov a spolupracovala s viacerými svetovými módnymi značkami. Dnes sa však namiesto naháňania za dokonalosťou sústreďuje najmä na zdravý životný štýl a spokojnosť vo vlastnom tele. Na sociálnej sieti zverejnila sériu fotografií z dovolenky pri mori, na ktorých pózuje v elegantných čiernych dvojdielnych plavkách.
Samotná modelka priznáva, že dnes sa na svoju formu pozerá úplne inak ako v minulosti. „Hovorí sa, že letná forma sa robí v zime... Ja si myslím, že sa buduje počas celého roka. A navyše, s pribúdajúcimi rokmi pre mňa cítiť sa dobre vo svojom tele znamená niečo úplne iné ako kedysi,“ napísala. Peštová zdôraznila, že dnes pre ňu dobrá forma neznamená číslo na váhe ani veľkosť plaviek. „Pre mňa dnes forma znamená mať energiu. Dobre spať. Cítiť sa silná a zdravá. Mať chuť hýbať sa, cestovať, pracovať a naplno si užívať život,“ vysvetlila.
Zároveň dodala, že neverí na žiadne zázračné skratky. „Viem, že žiadne skratky neexistujú. Len každodenná starostlivosť o seba. Vyvážená strava, pravidelný pohyb, kvalitný spánok... a pár vecí, ktoré mi dávajú zmysel,“ odkázala. Zdá sa, že práve tento prístup prináša svoje ovocie. Daniela Peštová aj vo veku 55 rokov vyzerá skvele a je dôkazom, že skutočná forma nespočíva len vo vzhľade, ale najmä v zdraví, vitalite a dobrom pocite z vlastného tela.
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