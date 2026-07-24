Smutná správa z STVR: Zomrela legenda rozhlasu! Oplakáva ho aj tento moderátor

BRATISLAVA - Slovenský rozhlas zasiahla smutná správa. Vo veku nedožitých 78 rokov zomrel novinár a prvý moderátor legendárneho Rádiožurnálu Bohuš Géci.
Verejnoprávny rozhlas zasiahla smutná správa. Vo veku nedožitých 78 rokov zomrel dlhoročný novinár a rozhlasový moderátor Bohuš Géci, ktorý sa nezmazateľne zapísal do histórie slovenského éteru ako prvý moderátor legendárneho Rádiožurnálu. Géci stál pri zrode Rádiožurnálu spolu s Ivanom Mjartanom. Relácia vznikla na prelome spoločenských zmien ako odpoveď na požiadavky novej doby po páde komunistického režimu.
Išlo o obdobie, keď sa menil charakter spravodajstva a médiá sa postupne oslobodzovali od dovtedajšieho politického vplyvu. Rádiožurnál sa následne stal jednou z najvýznamnejších spravodajských relácií Slovenského rozhlasu. Na zosnulého kolegu si na sociálnej sieti zaspomínal Marián Žáry Kukelka, ktorý prezradil, že ešte minulý rok mali možnosť spoločne sa stretnúť pri príležitosti 35. výročia Rádiožurnálu. Vtedy si Bohuš Géci opäť sadol za mikrofón a symbolicky prečítal úvodné spravodajské titulky.
„Vo veku nedožitých 78 rokov zomrel novinár Bohuš Géci. Reláciu založil spolu s Ivanom Mjartanom ako odpoveď na požiadavky novej doby, bez vedúcej úlohy KSČ vo vláde aj v spoločnosti. Pri minuloročnom 35. výročí Rádiožurnálu sme sa spolu stretli v štúdiu, aby opäť na červenú prečítal headliny, vtedy už v aktuálnej zvukovej grafike. Nevedel som, že to bude úplne naposledy. Úprimnú sústrasť rodine,“ napísal Žáry Kukelka na sociálnu sieť Facebook.