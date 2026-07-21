Kormúthovej návrat na obrazovky po 12 rokoch: Bola skvelá, ale... Ľuďom udrelo do očí TOTO!

BRATISLAVA - Po dvanástich rokoch sa Kristína Kormúthová opäť postavila pred televízne kamery. Diváci jej návrat privítali s nadšením, nešetrili slovami uznania, no zároveň jej adresovali aj jednu dobre mienenú radu.
Kristína Kormúthová sa po dlhých 12 rokoch vracia na televízne obrazovky. Moderátorka, ktorá v minulosti patrila medzi známe tváre verejnoprávnej televízie, opäť zasadla do moderátorského kresla a odštartovala novú reláciu s názvom Teraz o prírode. V premiérovej časti privítala generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia Juraja Moravčíka. Spoločne sa venovali programu pomoci obyvateľom Slovenska prostredníctvom projektu Obnov dom, ktorý podporuje obnovu rodinných domov a zvyšovanie ich energetickej efektívnosti.
Jej návrat na obrazovky si diváci okamžite všimli a prvé reakcie na sociálnych sieťach boli prevažne pozitívne. Mnohí ocenili nielen jej profesionálny prejav, ale aj prirodzenosť, ktorou sa po rokoch opäť predstavila televíznemu publiku. „Gratulujem bola, si skvelá," napísal istý divák. „Super, Kika, konečne si naspäť na obrazovkách a rovno rozhovor s Jurajom," pridala sa diváčka. Popri pochvalách sa však objavila aj konštruktívna kritika.
Niektorým divákom neunikol detail týkajúci sa jej postoja počas rozhovoru. „Dobre ste moderovali, len lakte si nabudúce nevykladajte ako dáma na stôl. Majte ich tak, ako mal hosť," zhodnotil istý muž. Kristína Kormúthová na pripomienku reagovala s nadhľadom a pokorou. Za spätnú väzbu poďakovala a prisľúbila, že si na podobné detaily pri ďalších vysielaniach dá väčší pozor. Autor kritického komentára následne doplnil aj slová uznania a podpory, ktorými ocenil jej televízny návrat.
„O tom ako divák vôbec nepochybujem, Kristínka. Keď si Vás Slovenská televízia vyžiadala po rokoch naspäť, vedela, čo robí a vsadila na svojho bieleho koňa. Máte dobrý prejav, takých je málo. A svedčia o tom aj všetky nespočetné reakcie a komentáre, ktoré ste dostali. Držím palce," dodal rovnaký muž. Zdá sa, že návrat Kristíny Kormúthovej na televízne obrazovky diváci privítali s nadšením. Hoci sa nevyhla drobným pripomienkam, väčšina reakcií naznačuje, že medzi divákmi má stále silnú podporu a jej návrat považujú za príjemné oživenie televízneho vysielania.
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