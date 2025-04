Kateřina Žbirková tri roky po smrti MEKYHO: Prehovorila o NOVEJ láske!

Meky a Kateřina sa milovali krásnych 33 rokov. (Zdroj: profimedia.sk)

PRAHA - Už viac ako tri roky uplynuli od chvíle, keď nás navždy opustil legendárny hudobník Meky Žbirka (†69). Jeho manželka Kateřina Žbirková, ktorá s ním prežila viac ako tridsať rokov, sa s jeho odchodom vyrovnáva po svojom. Dnes, hoci si stále uchováva spomienky na svojho milovaného, je pripravená pustiť do svojho života novú lásku

„Mám aj jednu skriňu, kde sú jeho šaty,“ prezradila Kateřina v rozhovore pre Super.cz. „Robí mi to dobre, mám pocit, že som s ním. Hreje ma to. Nemám tie spomienky smutné ani negatívne. Takto mám pocit, že je stále so mnou.“ A aj keď si svoje spomienky starostlivo uchováva, nebráni sa novým začiatkom.

Po Mekym zostali nielen cenné spomienky, ale aj jeho množstvo hudobných nástrojov, predovšetkým gitár. Tie našli domov u syna Davida, ktorý zdedil všetky desiatky gitár, ktoré Meky za svoj život nazbieral. „Mal asi desať gitár, všetky zdedil náš syn,“ prezradila Kateřina.

No jedna gitara zostala aj u nej – rozhodla sa ju venovať do charitatívnej dražby, kde sa vydražila za úctyhodných 55-tisíc korún. „Túto gitaru mi vlastne daroval David. Meky dlhodobo spolupracoval s nadáciou Janele, pred desiatimi rokmi pre nich robil aj veľký koncert,“ povedala Kateřina, ktorá sa aj po smrti manžela stále venuje charitatívnym aktivitám, ktoré mu boli blízke.

Aj napriek tomu, že Meky navždy zostane v jej srdci, Kateřina otvorene prehovorila aj o tom, že je po tri a pol roku od jeho smrti, pripravená na nový vzťah. „Viem si to predstaviť. Som spoločenský človek, mám veľa kamarátov. S Mekym som mala dve deti, to je niečo navyše, čo už s nikým iným nebude,“ prezradila. Kateřina si uvedomuje, že život ide ďalej, a aj keď láska, ktorú prežila s Mekym, je nenahraditeľná, neuzatvára sa pred novými možnosťami.