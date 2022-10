Prečo Meky Žbirka opustil Bratislavu: Bol som nútený odísť!

Miro Žbirka sa narodil 21. októbra 1952, dnes by teda oslávil 70 rokov. Bohužiaľ, minulý rok v novembri nás navždy opustil.

Žbirkova úspešná kariéra začala s Modusom, kde vystupoval aj s Marikou Gombitovou. V roku 1977 zoskupenie pod vedením Jána Lehotského získalo Zlatú Bratislavskú lýru za pieseň Úsmev.

Posledný koncert Modusu s Miroslavom Žbirkom v zostave sa odohral 30. novembra 1980. Marika Gombitová kedysi prezradila, že v zákulisí vtedy viedla ponurá atmosféra. Lehotský a Žbirka sa totiž nerozchádzali v najlepšom.

Galéria fotiek (5) Zdroj: OPUS

Žbirka potom fungoval s Lacom Lučeničom v skupine Limit. Zároveň však vystupoval aj sólovo. V roku 1982 zosadil zo speváckeho trónu žijúcu legendu českého popu Karla Gotta a získal vysnívaného Zlatého slávika.

V tom istom období zvíťazil s pesničkou V slepých uličkách na medzinárodnom speváckom festivale v rakúskom Villachu a s ďalšou skladbou Nechodí si vybojoval druhú Zlatú Bratislavskú lýru. Spoločne s Gombitovou účinkoval v úspešnom filmovom muzikáli Neberte nám princeznú.

Medzi najväčšie Žbirkove hity patria piesne Atlantída, Balada o poľných vtákoch, 22 dní, Prvá, či V slepých uličkách. Nahral viacero albumov, z ktorých najznámejšie sú Doktor sen, Sezónne lásky, Roky a dni, Nemoderný chalan a Chlapec z ulice. Právom je považovaný za legendu slovenskej populárnej hudby.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR

Miro Žbirka bol dvakrát ženatý. Z prvého manželstva má dcéru Denisu, s druhou manželkou Katarínou dcéru Lindu a syna Davida.

Práve druhý zväzok sa stal dôvodom, prečo slovenský spevák odišiel žiť do Prahy, hoci Bratislavu mal naozaj rád. „Niekedy s tým už Katku unavujem, keď začnem znovu a znovu hovoriť: Tam som chodil, tam je to... Je to moje rodné mesto, odkiaľ som bol nútený odísť,” povedal o Bratislave so smútkom v hlase v dokumente s názvom Meky.

Začiatok 90. rokov sa totiž niesol v znamení snáh o osamostatnenie Slovenska od Česka. Mnohí obyvatelia, podporovaní aj rečami vtedajších politikov, mali pocit, že Česi sa nad nami vyvyšujú a utláčajú nás. No a Katka je práve Češka. „Tá situácia sa ťažko teraz privolá, mne začalo byť Katky ľúto v tej chvíli, v tej atmosfére. Ja som to nemohol kvôli nej vydržať. Čeština, keď sa ozvala, niekto začal na ňu... toto,” opisoval s ťažkosťami spevák.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Facebook MŽ

Hoci sa vždy hovorí, ako sme sa s Čechmi rozdelili v mieri, na tej ľudskej úrovni to všade také pokojné nebolo a česky hovoriaci ľudia si u nás vytrpeli svoje. „Keď v ľuďoch vyvoláte nejaké emócie, tak vedia byť takí všelijakí, no a to sa začalo diať a ja som jej jedného dňa povedal: Vieš, čo, Katka? Veď poďme do Prahy, ja som hudobník, ja som celý život cestoval a ja viem byť aj tam, kde som sa nenarodil,” prezradil. Nešlo teda o iniciatívu z jej strany, ale práve on sa rozhodol svoju lásku chrániť a dopriať jej pokojný život.

Galéria fotiek (5) Zdroj: profimedia.sk

Miroslav Žbirka zomrel v spánku 10. novembra 2021 po opakovanom zápale pľúc, ku ktorému sa pridružila aj neznáma baktéria. Spevák zrejme tušil, že sa blíži jeho koniec, manželke totiž znechal rôzne pokyny. „Som pripravená Mekyho plány dotiahnuť, ako si prial (dal mi k tomu sám inštrukcie),” uviedla Katarína po jeho smrti.