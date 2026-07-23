TRAGICKÁ noc na juhu Slovenska: Hrozný objav po požiari bytu, našli tam mŕtvu osobu (†59)!

ŠURANY - Tragická noc v Šuranoch. V jednom z bytov vypukol požiar, pri ktorom zomrela 59-ročná osoba. Polícia začala vo veci trestné stíhanie, informovala nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti.
V nočných hodinách boli všetky záchranné zložky vyslané k požiaru bytu na 7. poschodí bytového domu v Šuranoch. Z bytového domu bolo preventívne evakuovaných približne 15 osôb. "Po uhasení požiaru bolo nájdené v byte telo 59-ročnej osoby bez známok života. Obhliadajúci lekár na mieste vylúčil cudzie zavinenie a nariadil vykonať pitvu," približuje polícia.
Zisťovateľ príčin požiarov vyšetruje príčinu vzniku požiaru. "Podľa prvotných zistení mohlo dôjsť k vzniku požiaru v dôsledku manipulácie s otvoreným ohňom, pričom presná príčina bude predmetom ďalšieho vyšetrovania," dodáva polícia s tým, že vo veci začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a trestný čin všeobecného ohrozenia.