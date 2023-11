Vdova po Žbirkovi (†69) prehovorila o NAJSTARŠEJ Mekiho dcére: TAKÁTO je PRAVDA o ich vzťahu!

(Zdroj: profimedia.sk)

V minulosti sa hovorilo, že práve Katka bola dôvodom, prečo sa legendárny spevák rozviedol so svojou prvou manželkou. Avšak, pravda je niekde úplne inde. A to, ako to skutočne bolo, Katka prezradila vo svojej knihe Katherine – Môj život s Mekym, ktorú nedávno pokrstila. Ba čo viac, krstnou mamou jej knihy sa na Slovensku stala práve Denisa.

„Keď som sa s Mekym zoznámila, tak sa už rozvádzal a dcéru mu zveril súd do výhradnej starostlivosti,“ hovorí v knihe Katka. Tá sa dokonca o jeho dcéru starala aj v čase, kedy mal Meky pracovné povinnosti. „Najprv ma preto niekoľkokrát požiadal, či by som s Denisou nemohla byť, pretože mal koncert a nechcel ju nechávať samotnú v Bratislave,“ zaspomínala si.

Vdova dokonca prezradila aj to, že zo stretnutia s jeho prvorodenou dcérou mala spočiatku trému. Medzi týmýto dvomi ženami je totiž len malý vekový rozdiel. „Predsa len bola len o šesť rokov mladšia ako ja. Matku som jej suplovať nemohla, a tak som skôr bola ako jej kamarátka. A ono to fungovalo," opísala počiatky ich vzťahu Katka.

Skvelý vzťah si vybudovali práve vďaka tomu, že Mekyho životmá láska zvolila k Denise svojský prístup. „Ja som nikdy nebola riešiteľ. Nič som nepitvala - ako to prišlo, tak to bolo. Dokážem vyjsť s ľuďmi, dokážem sa prispôsobiť ich mysleniu, pokiaľ nie sú zlí. A s Denisou to šlo samo,“ vyjadrila sa úprimne, hoci priznala, že občas prežili aj krušné chvíle.

Doteraz spomína na situáciu, kedy si Denisa oholila hlavu. A Meky z jej činu vôbec nebol nadšený. Práve naopak. „Raz, keď bol Meky preč, si napríklad z ničoho nič oholila hlavu. Tým veľmi prekvapila aj mňa. Neriešila som ale ani tak, že to urobila. Oveľa viac som sa bála, čo na to asi Meky povie mne, že som jej to dovolila. V ten večer sme skutočne dostali vynadané obe. Meky z toho bol úplne na mŕtvicu,“ hovorí Katka, ktorá má s Mekyho prvorodenou dcérou skvelý vzťah až dodnes.

