Hrdý dedko Jozef Banáš: FOTO Takto trávi čas s vnukom Maxom!

HOREHRONIE - Spisovateľ Jozef Banáš si naplno užíva chvíle so svojou rodinou. Počas spoločnej dovolenky na Horehroní zverejnil milý záber s vnukom Maxom, synom Adely a Viktora Vinczeovcov, ku ktorému pridal silný odkaz o tom, aké hodnoty by mali deti spoznávať už od útleho veku.
Jozef Banáš trávi letné dni v spoločnosti svojej rodiny. Na dovolenke na Horehroní si užíva spoločné chvíle s dcérou Adelou, jej manželom Viktorom Vinczem a ich synom Maxom a dcérkou Lujzou, ktorých si manželia adoptovali. Spisovateľ sa podelil o milú fotografiu, na ktorej drží Maxa za ruku počas výletu na Chopok.
Chlapčeka pred silným vetrom zohrial vlastným pulóvrom a zároveň prezradil, že mu chce už od útleho veku vštepovať lásku k rodnej krajine. „Lásku k vlasti je potrebné vštepovať každému od útleho detstva. Tak sme to robili s našimi deťmi a robíme to i s vnúčatami,“ napísal Banáš. Spoločne si podľa jeho slov užívajú dovolenku na Horehroní a výlet na Chopok považovali za povinnú zastávku. „Dosť na vrchole fúkalo, a tak som Maxíkovi natiahol svoj pulóver. Pohľad na Vysoké Tatry sa mu veľmi páčil. Navštevujeme aj iné krásne miesta našej vlasti,“ dodal.
Na záver svojho zamyslenia pripomenul aj slová Milana Rastislava Štefánika: „Nemôžeme mať v úcte a v láske iné národy skôr, kým nemáme v úcte a v láske národ vlastný.“ K tomu pripojil vlastný odkaz: „Učme láske k vlasti aj naše deti.“ Spoločná fotografia hrdého dedka s vnukom si získala množstvo pozitívnych reakcií. Fanúšikov potešil nielen rodinný moment, ale aj posolstvo, ktoré sa Banáš rozhodol odovzdať prostredníctvom svojho príspevku.
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