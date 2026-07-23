Veľká novinka Jakuba Prachařa: Tajná svadba na zámku!

PRAHA - O ich svadbe sa špekulovalo už celé mesiace, no dvojici sa podarilo všetko utajiť až do poslednej chvíle. Herec Jakub Prachař (42) a jeho partnerka Sara Sandeva (29) si napokon povedali svoje vytúžené „áno“.
To, o čom sa v zákulisí českého šoubiznisu hovorilo už niekoľko týždňov, sa napokon potvrdilo. Herecká dvojica Jakub Prachař a Sara Sandeva spečatila svoj vzťah manželstvom. Svadba sa odohrala v súkromí, no na následnú oslavu dorazilo množstvo známych tvárí. Novomanželia si svoje áno povedali v stredu v macedónskom kostole v Prahe.
Výber chrámu nebol náhodný. Sara Sandeva má totiž macedónske korene a práve tie zohrali pri rozhodovaní významnú úlohu. Svoje urobila aj ženíchova minulosť. Prachař bol totiž už raz ženatý s Agátou Hanychovou, s ktorou má dcéru Miu. A preto ďalší katolícky sobáš neprichádzal do úvahy. Po cirkevnom obrade nasledovala veľkolepá hostina. Podľa českých médií vrátane Blesku sa svadobná oslava konala na zámku.
Na večierok vraj dorazili stovky hostí a zábava pokračovala až do neskorých nočných hodín. Medzi pozvanými nechýbali členovia rodiny ani známe osobnosti. Oslavy sa zúčastnil spevák Matěj Ruppert, ženíchov otec David Prachař, jeho mladší brat František Prachař či Jakubova dcéra Mia. Na mieste sa objavil aj Ondřej Brzobohatý, rovnako ako manželia Tatiana a Vojta Dykovci či Aneta Vignerová s Petrom Kolečkom.
Načasovanie svadby uprostred pracovného týždňa mnohých prekvapilo. Dôvod je však podľa všetkého jednoduchý – obaja novomanželia majú počas leta mimoriadne nabitý pracovný program. Prachař a Sandeva tvoria pár od roku 2021. Zásnuby oznámili na jar tohto roka a teraz svoj vzťah spečatili aj pred oltárom.