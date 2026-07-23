Šokujúce NEŠŤASTIE! Chlapčeka (†3) našli v záhradnom jazierku dolu tvárou, z nemocnice prišla najhoršia správa

CROSBY - Trojročný Reuben Reynolds zomrel po tom, čo bol nájdený v záhradnom jazierku pri rodinnom dome. Napriek okamžitému zásahu záchranárov a prevozu do detskej nemocnice sa jeho život nepodarilo zachrániť. Polícia prípad vyšetruje s cieľom objasniť presné okolnosti tragédie.
V britskom meste Crosby došlo minulú sobotu (18. 7.) k tragédii. Trojročný Reuben Reynolds bol nájdený „tvárou nadol“ v záhradnom jazierku pri rodinnom dome na Brownmoor Lane, píšu noviny Mirror. Na miesto incidentu dorazila polícia Merseyside aj záchranári. Dieťa bolo po náleze okamžite prevezené sanitkou do detskej nemocnice Alder Hey, no napriek snahe lekárov zomrelo nasledujúci deň o 22.57 h. Chlapček žil v dome spolu so svojou mamou.
„Môžeme potvrdiť, že v sobotu večer sme boli privolaní na adresu na Brownmoor Lane v Crosby po hlásení, že trojročný chlapec spadol do jazierka. Dieťa bolo prevezené do nemocnice, kde bolo, žiaľ, vyhlásené za mŕtve,“ uviedla polícia v oficiálnom stanovisku a dodala, že úmrtie vyšetrujú. Polícia zároveň dodala, že rodine poskytuje podporu. Súdna lekárka Anita Bhardwaj uviedla, že pitva sa má uskutočniť v priebehu týždňa.
Smrť malého Reubena zasiahla miestnych obyvateľov, ktorí vyjadrujú rodine sústrasť. Vyšetrovatelia sa zisťujú, ako k pádu do jazierka došlo a či zohrali úlohu okolnosti v domácnosti alebo nešťastná náhoda.