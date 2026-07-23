Ruská okupácia ohrozuje vzácnu pamiatku na Kryme: Starobylé mesto čelí nenahraditeľným škodám

KYJEV - Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) zaradila vo štvrtok starobylé mesto Chersonézos na Kryme na zoznam ohrozených pamiatok. Podľa organizácie lokalitu v čase ruskej okupácie „ohrozujú“ stavebné práce a archeologická činnosť, ku ktorej na mieste podľa všetkého dochádza. Informuje správa agentúry AFP.
Ruiny mesta Chersonézos, ktoré založil grécky kmeň Dórov v piatom storočí pred našim letopočtom, majú viac ako 2000 rokov a sú považované za jedno z najdôležitejších archeologických nálezísk v oblasti Čierneho mora. UNESCO zaradilo v roku 2013 mesto na zoznam svetového kultúrneho dedičstva, ale o rok neskôr stratilo k lokalite prístup po tom, čo Krymský polostrov anektovalo Rusko.
Organizácia opakovane vyjadrila znepokojenie zo satelitných snímok, na ktorých vidno prebiehajúce rekonštrukčné práce. Podľa Ukrajiny tam ruské úrady plánujú okrem iného aj výstavbu nového amfiteátra.
UNESCO vo svojom štvrtkom rozhodnutí poukázalo na to, že mestu hrozí „strata autentickosti a integrity vzhľadom na novú výstavbu a s ňou súvisiace rozsiahle archeologické vykopávky“. Vyzvalo preto všetky strany, ktoré sa podieľajú na zachovaní pamiatky, „aby sa zdržali akýchkoľvek krokov, ktoré by mohli spôsobiť ďalšie nezvratné priame či nepriame škody“.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha podporil rozhodnutie organizácie, keď na platforme X napísal, že mesto „ničia ruské okupačné úrady“. Rusko naproti tomu vyhlásilo, že rozhodnutie neuznáva. „Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zachovali antické mesto a jeho pamiatky,“ vyhlásil stály predstaviteľ Ruskej federácie pri UNESCO Rinat Aljautdinov.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zaznamenalo UNESCO škody na viac ako 500 kultúrnych pamiatkach po celej krajine, poznamenala agentúra AFP.