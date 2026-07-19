Cibulková bola na Wimbledone z kráľovskej rodiny hotová: Ale z tohto ešte viac!

BRATISLAVA - Veľkolepý návrat na kurty! Bývalá úspešná slovenská tenistka Dominika Cibulková sa opäť vrátila na posvätnú trávu milovaného Wimbledonu, kde sa predstavila v turnaji legiend. A nebola tam sama...
Okrem športu však bol výlet do Anglicka aj skvelou príležitosťou stretnúť staré známe tváre a užiť si atmosféru mesta bez niekdajšieho brutálneho tlaku. „Veľmi dobrá kamarátka som s Barborou Strýcovou, s ktorou sme mali fun na kurte, lebo už sme sa nastresovali dosť... Ale tento rok sme išli aj do nejakých dobrých reštaurácií, trošku viac som videla Londýn, asi najviac za 18 rokov, takže som spoznala aj inú stránku Londýna,“ pochvaľuje si tenistka.
Wimbledon však nie je len o dychberúcich športových výkonoch na kurtoch, ale aj o prestíži v hľadisku. Na tenisových turnajoch sa to každý rok hemží najväčšími svetovými hviezdami. „Ja nie som nejaký celebrity hunter, že by som bola z toho hotová, ale keď som videla kráľovskú rodinu a prechádzali okolo nás, tak som bola taká, že wau. Absolútne ich milujem a stretnúť sa s nimi osobne, to je môj veľký sen,“ netají sa svojou slabosťou pre britskú monarchiu.
A hoci pohľad na členov kráľovskej rodiny Dominike vyrazil dych, najväčšiu radosť jej na celom turnaji nakoniec urobil ktosi úplne iný! Kto bol tajomnou osobou, ktorá predčila aj svetové celebrity?