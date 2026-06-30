Studenková s Kostkom v dovolenkovom raji: VIDEO Pozrite, ako to vie Zdena roztočiť!

BRATISLAVA - Slovenská herečka Zdena Studenková je dáma každou svojou bunkou, ale... keď treba, vie to aj poriadne roztočiť. Svedčí o tom aj video, ktoré zverejnila na svojom Instagrame!
Na záberoch z dovolenky pri mori je vidieť, že si herečka užíva voľné chvíle naplno. Spočiatku pôsobí pokojne a uvoľnene, no video postupne odhalí aj jej energickejšiu stránku. V jednom momente sa herečka nechala uniesť hudbou a priamo pred kamerou sa vlní v rytme tanca.
Treba povedať, že Studenková má rytmus v krvi a aj keď už nemá 25 rokov pôsobí veľmi mladistvo a neskutočne žensky. Plavovláska si proste vie vychutnať prítomný okamih a teší sa z každého jedného dňa, ktorý môže stráviť po boku svojho dlhoročného partnera Braňa Kostku a v kruhu blízkach priateľov. „Nie je človek len prácou živý,“ napísala pod video herečka. Celá scéna tak pôsobí ako kombinácia dovolenkovej pohody a dobrej nálady, ktorá z nej zjavne stále srší.
Popri uvoľnených dovolenkových momentoch pôsobí video zároveň veľmi prirodzene a bez akéhokoľvek náznaku pózy, čo ešte viac podčiarkuje atmosféru celého záberu. Ide o krátku ukážku toho, ako si známa herečka dokáže užiť úplne obyčajné chvíle mimo pracovného zhonu, bez stresu a povinností.
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