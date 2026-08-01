Tragédia v obľúbenom národnom parku: Búrka zabila človeka, oblasť uzavreli

LIPSKO - Populárny nemecký národný park Saské Švajčiarsko v sobotu uzavreli pre návštevníkov. Dôvodom sú škody, ktoré tam počas noci napáchala silná búrka. Zahynul pritom jeden človek, informuje správa agentúry DPA.
Ešte v piatok večer prišiel o život 28-ročný muž neďaleko prírodného divadla Felsenbühne v obci Rathen, keď ho počas búrky zasiahol padajúci strom. Ďalších desať ľudí utrpelo zranenia, z toho traja vážne, a 40 osôb evakuovali. Záchranné zložky pokračovali v odstraňovaní následkov búrky v sobotu ráno.
Park sa nachádza v Labských pieskovcoch
Park, ktorý sa nachádza v Labských pieskovcoch na hraniciach s Českou republikou, je známy svojimi mohutnými, neobvyklými skalnými útvarmi. Najznámejšou dominantou parku je Bastei, skupina ostrých skál prepojených pieskovcovým oblúkovým mostom, ktorý sa týči vo výške približne 200 metrov nad riekou Labe.
Oblasti medzi mostom Bastei, obcami Rathen a Hohnstein a údolím Polenztal po nočnej búrke pre verejnosť uzavreli, informovala štátna lesnícka agentúra Sachsenforst.Agentúra spresnila, že búrka vyvrátila v blízkosti Bastei množstvo stromov, pričom nebezpečenstvo pre návštevníkov naďalej pretrváva, dodáva DPA.