Nečakaný KONIEC obchodného reťazca na Slovensku?! Zatvára svoje predajne

BRATISLAVA - Ruský diskontný reťazec MERE, ktorý stále patrí medzi relatívnych nováčikov, nečakane zatvára svoje prevádzky.
Reťazec sa oficiálne odvolával na technické dôvody. "Vážení naši zákazníci, týmto Vám oznamujeme, že máme z technických príčin zatvorené. Akonáhle budeme otvárať, budeme Vás vopred informovať. Za vzniknutú situáciu sa vopred ospravedlňujeme. A Ďakujeme Vám za pochopenie," informuje svojich zákazníkov prevádzka v Banskej Bystrici. Nemá byť však jediná.
Okrem toho sa ukazuje, že reťazec nemá problém len u nás, ale aj v iných európskych krajinách. V Lotyšsku úplne ukončili svoju činnosť po zhruba piatich rokoch a zatvoril všetkých 12 pobočiek. Podobná situácia nastala aj v Grécku. V zahraničí sa však nehovorí o technických problémoch, ale o dopade sankcií, ktoré mali na európskom trhu ruskému diskontu zlámať krk.
Sieť MERE patrí pod ruskú materskú spoločnosť Svetofor. Medzi zakladateľov a vlastníkov tejto skupiny patrí podnikateľ Sergej Ivanovič Schneider. Ten sa koncom júla objavil na sankčnom zozname Európskej únie.