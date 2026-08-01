Takto išiel čas so Šíravou: Spomienky na časy, keď bolo slovenské more na vrchole a SEXI!

MICHALOVCE - Nostalgické spomienky na mladosť a minulý režim často umocňuje pohľad na dobové fotografie. Jedným z takých objektov je určite aj Zemplínska Šírava. Toto "slovenské more" svojho času priťahovalo k svojej hladine toľko ľudí, že pred obedom už často nebolo kde rozložiť stan. Aj keď sa dnes už na tomto mieste zďaleka nezhromažďuje toľko ľudí, ako v 70. či 80. rokoch, Zemplínska Šírava má stále niečo do seba. To, ako si vybudovala svoj imidž, dokresľujú aj zábery v tomto článku.
Úvodný pohľad do histórie hovorí za seba. Zábery Svätopluka Píseckého autenticky zachytávajú atmosféru zo začiatku 70. rokov, konkrétne z 31. júla 1970. Na fotkách vidieť jednu z najnavštevovanejších turistických oblastí, pričom prítomné pohorie Vihorlat Šíravu chráni širokým oblúkom pred severnými vetrami a celá táto lokalita patrí do oblasti, kde sa vtedajšia najvyššia priemerná ročná teplota merala na priemernú dĺžku 2 200 hodín slnečného svitu ročne.
Masívne návštevy pokračovali až do prelomu milénia
Zemplínska Šírava nestratila svoju povesť slovenského mora ani po roku 1989 a k ikonickým rozhodne patrí aj obdobie 90. a nultých rokov. Dá sa však povedať, že až po zmene režimu boli obyvatelia čoraz odvážnejší. Zhruba v tomto čase vznikali aj prvé mierne šteklivé zábery z blízkosti vodnej nádrže.
Doterajší návštevníci sa však už pomaly začali obzerať aj po iných letných lokalitách v zahraničí. Čo spôsobilo čiastočný odliv ľudí. S letnými atrakciami sa však napriek tomu nešetrilo. Šíravu si mnohí pamätajú v hmotných a aj nehmotných symboloch akými sú langoše, malinovky, detský smiech, večerné diskotéky či dlhé plavby na lodi čí skútroch.
Pánsku pozornosť určite rokmi upútal aj ďalší a ďalší ročník Miss Zemplínska Šírava. Fotografie nižšie pochádzajú konkrétne z roku 2011.
Výnimkou ani dnes nie sú opaľovania či aktivity na vodnej hladine. Priamych návštevníkov pri vodnej ploche a na plážach je však pomenej. Avšak jednou z najnavštevovanejších lokalít je určite rekreačné stredisko Medvedia Hora. Nezaostávajú ani také časti ako Hôrka, Kaluža, či legendárny Kamenec, ktorý je do týchto dní synonymom letných párty.