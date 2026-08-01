MIMORIADNE Slovensko sa varí: V obci Štrkovec namerali 40 stupňov Celzia!

BRATISLAVA - V obci Štrkovec v okrese Rimavská Sobota namerali v sobotu 40 stupňov Celzia. Na sociálnej sieti o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Dodáva, že približne po mesiaci je to po druhý raz, čo teplota na Slovensku prekonala 40-stupňovú hranicu, čím sa vytvoril nový rekord. „Ešte nikdy predtým v histórii moderných meraní nebolo u nás dvakrát v jednom lete, v dvoch časovo oddelených epizódach, 40 stupňov Celzia,“ upozornil SHMÚ.
Predchádzajúce vyše 40-stupňové teploty zaznamenali meteorológovia na konci júna, absolútny rekord padol 30. júna v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky, kde namerali 41,3 stupňa Celzia.
V sobotu i pre nadchádzajúce dni platí pre južné regióny SR najvyššia výstraha SHMÚ pred horúčavami. S teplotami oscilujúcimi okolo 40 stupňov je potrebné podľa aktuálnej predpovede rátať až do záveru nadchádzajúceho pracovného týždňa.