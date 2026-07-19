Rok po desivej diagnóze prišla výhra: Moderátorka Něrgešová šťastná ako dávno nie!

PRAHA – Pred rokom sa Laďke Nergešovej (50) otočil život hore nohami. Dlhoročnej tvári televízie Prima našli nádor na mozgu a do nemocnice ju brali rovno z televízneho štúdia. Dnes si plní svoje sen...
Moderátorka Laďka Něrgešová moderuje reláciu Showtime a v televízii Prima pôsobí už viac ako 14 rokov. Napriek zákernému nádoru na mozgu, operácii, chemoterapiám a ožarovaniu moderátorka Laďka Něrgešová plná energie a optimizmu. Neustále ukazuje, že je statočná žena a svojou životnou iskrou inšpirujú aj ďalších ľudí, ktorí prechádzajú rovnakými problémami. Splnila si dokonca sen a dostala sa k vysnívanému moru na ostrove Kréta. „Môj srdcový ostrov. Neskutočná vec: Rok po operácii glioblastómu-MORE! …s deťmi a kamarátkou,“ pochválila sa na sociálnej sieti.
Odchod ale nebol vôbec jednoduchý, sprevádzala ho dráma. „A ešte tri dni pred odletom to vyzeralo, že kvôli môjmu zdravotnému zhoršeniu ani nepoletíme! Dali sme to! A ja som v siedmom nebi… Super,“ napísala šťastná Laďka a zároveň poďakovala lekárom aj cestovnej kancelárii, s ktorou na dovolenku vyrazili.