Svarinská so staršou sestrou na FOTO: Podoba? Budete ju tam hľadať márne!

BRATISLAVA - Sú sestry, no podobu by ste medzi nimi hľadali len ťažko. Herečka Kristína Svarinská ukázala svoju staršiu sestru.
Kristína Svarinská patrí medzi najobľúbenejšie slovenské herečky, no svoje súkromie si dlhodobo stráži. Málokto tiež vie, že má aj staršiu nevlastnú sestru Petru, Majú spoločného otca, filmového pracovníka, producenta a vysokoškolského pedagóga Petra Svarinského.
Hoci by mnohí očakávali výraznú rodinnú podobu, pri spoločnej fotografii ju budete hľadať len veľmi ťažko. Každá z nich má totiž úplne odlišné črty tváre a na prvý pohľad by len málokto tipoval, že sú rodina.
Spoločné fotografie sestier sa objavujú len výnimočne, a práve preto vždy vzbudia pozornosť. Jedno je však isté – ak by ste medzi nimi hľadali výraznú fyzickú podobnosť, hľadali by ste márne.
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