Dom hrôzy! Žena si adoptovala 20 dievčat... OHAVNÉ, čo im robila: BRUTÁLNE praktiky

KRASNODAR - Rusko šokoval brutálny prípad systematického týrania detí. Elena Rogotovskaya z Krasnodaru strávila roky adoptovaním mladých dievčat, ktoré namiesto starostlivosti vystavovala fyzickému násiliu, ponižovaniu a hladovaniu. Súd ju poslal na štyri a pol roka do trestaneckej kolónie so všeobecným režimom.
Žena si celkovo adoptovala 20 dievčat. Podľa dokumentov Krasnodarského regionálneho súdu sa prvá vlna týrania odohrávala v rokoch 2011 až 2017 v Čeljabinskej oblasti, píše Daily Star. Rogotovskaya počas tohto obdobia adoptovala osem dievčat vo veku od päť do 15 rokov.
Vyšetrovanie odhalilo, že deti boli pravidelne bité päsťami, kopané, ale aj napádané rôznymi predmetmi, ktoré mala žena bežne v domácnosti. Súd opísal prostredie, v ktorom dievčatá žili, ako „atmosféru neustáleho ponižovania, strachu a zastrašovania“. Okrem fyzického násilia im obmedzovala stravu a ukladala kruté tresty.
Po presťahovaní pribudlo ďalších 12 obetí
Po tom, čo sa rodina v roku 2017 presťahovala, začala Rogotovskaya rovnakým spôsobom týrať ďalších 12 detí. Brutálne praktiky pokračovali aj v nasledujúcich rokoch. V jednom z prípadov z júla 2020 žena úmyselne zhodila 10-ročné dievča na zem, čím mu spôsobila vážnu zlomeninu lakťa.
„Pravidelne bila deti rukami, nohami a rôznymi predmetmi, vystavovala ich krutým a ponižujúcim trestom, obmedzovala ich stravu, urážala ich a zastrašovala, čím vytvárala prostredie neustáleho strachu a beznádeje,“ píše sa v súdnom spise.
Napriek rozsiahlemu zoznamu obvinení Rogotovskaya pred súdom tvrdila, že je nevinná. Porota ju však uznala vinnou zo všetkých bodov obžaloby. Gelendžický mestský súd ju odsúdil na štyri roky a šesť mesiacov v trestaneckej kolónii so všeobecným režimom. Okrem toho dostala trojročný zákaz vykonávať akúkoľvek činnosť súvisiacu so starostlivosťou o maloletých.