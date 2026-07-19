Kamionisti parkujú aj na odstavných pruhoch: Tvrdia, že nemajú kde oddychovať

BRATISLAVA - Kamionisti nemajú na diaľničných odpočívadlách často kde parkovať, preto volia aj odstavné pruhy. Uviedol predseda Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) Stanislav Skala s tým, že pre nedostatok parkovacích miest sa často stáva, že vodiči prekračujú čas určený na odpočinok.
„Vzhľadom na vysoké pokuty, ktoré sú dnes pre kamiónovú dopravu neúnosné, by UNAS privítalo, keby bolo povolené počas týždňa prekročiť časový limit na tachografoch druhej generácie maximálne o 30 minút, aby vodiči mohli bezpečne zaparkovať a nedochádzalo k dopravným nehodám,“ navrhol Skala.
Nedostatočný stav parkovísk
Na tento problém sa podľa jeho slov snažia upozorňovať svojich dopravcov. Na posledných rokovaniach na Ministerstve dopravy SR podľa Skalu upozornili na nedostatočný stav parkovísk a žiadali, aby sa tento problém začal riešiť. „Boli predložené aj návrhy na Národnú diaľničnú spoločnosť s tým, že sa situácia bude riešiť z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky,“ dodal Skala.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v súvislosti so zaparkovanými kamiónmi mimo vyznačených parkovacích miest uviedla, že parkovať na diaľnici mimo na to určených plôch je z bezpečnostného hľadiska nevhodné. Vodiči nákladných áut sú povinní naplánovať si svoje prestávky tak, aby neporušovali zákon o cestnej premávke a neohrozovali jej ďalších účastníkov. Reagovala tak na nehodu zo začiatku júla, keď vodič osobného auta prišiel po náraze do odstaveného nákladného vozidla na diaľnici D1 pri odpočívadle Turčianska Štiavnička o život.
Štátni diaľničiari poukázali, že bezdôvodné zastavenie alebo státie v jazdnom pruhu, prípadne obmedzenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky je dopravný priestupok. Môže to viesť až k zákazu šoférovania na niekoľko rokov. Spoločnosť poukázala, že kontrola dodržiavania predpisov je úplne v kompetencii príslušných orgánov.
„Národná diaľničná spoločnosť prevádzkuje 70 odpočívadiel naprieč celým Slovenskom. Väčšie odpočívadlá disponujú desiatkami až stovkami parkovacích miest s vyčleneným priestorom pre nákladné vozidlá. Tieto priestorovo štedrejšie odpočívadlá sa nachádzajú najmä v blízkosti hraničných priechodov či kľúčových dopravných uzlov, pričom jedným z dôvodov takéhoto umiestnenia je práve vytvorenie priestoru vodičom nákladných vozidiel na povinný odpočinok,“ uviedla NDS.
Na otázku, či spoločnosť má plán na riešenie nedostatočných kapacít odstavných plôch, uviedla, že jej cieľom je pracovať na vyššej dostupnosti služieb na existujúcich odpočívadlách. „Plánuje sa aj rozšírenie siete odpočívadiel. Napríklad v rámci kysuckej D3, ktorá je aktuálne vo výstavbe, sú súčasťou stavby hneď dve odpočívadlá,“ vyhlásila.