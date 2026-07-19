Vedci prišli s bláznivým plánom: Chcú postaviť „vesmírny airbag“ proti Slnku!

NEW YORK - Silné slnečné búrky môžu vyradiť satelity aj elektrické siete. Vedci teraz prišli s odvážnym návrhom, ako ich účinky zmierniť pomocou šiestich družíc vytvárajúcich plazmovú bariéru.
Slnečné búrky predstavujú rastúce riziko
Vedci z Bostonskej univerzity a Michiganskej univerzity predstavili netradičný koncept, ktorý by mohol v budúcnosti pomôcť ochrániť Zem pred ničivými slnečnými búrkami. Návrh dostal názov StormWall a počíta s vytvorením umelej plazmovej bariéry vo vesmíre.
Štúdia bola publikovaná v odbornom časopise Space Weather a zatiaľ ide o teoretický koncept podporený počítačovými simuláciami.
Šesť družíc by vytvorilo akýsi „airbag“
Výskumníci navrhujú vyslať približne 36-tisíc kilometrov nad Zem šesť veľkých družíc, približne veľkosti autobusu.
Ak by sa k našej planéte blížila silná slnečná búrka, satelity by vypustili sodík, bárium, vápnik a ďalšie plyny. Tie by vytvorili plazmovú vrstvu na okraji magnetosféry, ktorá by časť nabitých častíc odklonila alebo oslabila.
Spoluautor štúdie Daniel Welling prirovnal celý systém k „airbagu v magnetosfére“, ktorý by chránil Zem pred najhoršími dôsledkami slnečných búrok.
Simulácie dopadli prekvapivo dobre
Vedci si koncept otestovali na počítačových modeloch, ktoré simulovali silnú geomagnetickú búrku z mája 2024. Tá spôsobila najvýraznejšie poruchy spôsobené slnečnou aktivitou za viac než dve desaťročia.
Podľa výsledkov by systém StormWall dokázal znížiť intenzitu geomagnetickej búrky až o 84 percent.
„Keď na tento problém použijete naozaj serióznu fyziku, zistíte, že to funguje,“ povedal hlavný autor štúdie Brian Walsh.
Superbúrka by mohla spôsobiť biliónové škody
Slnečné erupcie pravidelne vyvrhujú do vesmíru obrovské oblaky nabitých častíc, známe ako koronálne výrony hmoty. Väčšina z nich spôsobí len polárnu žiaru alebo krátkodobé výpadky rádiovej komunikácie.
Približne raz za sto rokov však môže nastať mimoriadne silná udalosť, ktorá by mohla poškodiť satelity, vyradiť elektrické siete či narušiť internetovú komunikáciu na rozsiahlych územiach.
Vedci odhadujú, že škody pri takejto superbúrke by mohli dosiahnuť až 3,4 bilióna dolárov.
Zatiaľ ide len o víziu
Autori štúdie priznávajú, že realizácia projektu by bola mimoriadne nákladná. Satelity patriace do systému StormWall by patrili medzi najväčšie, aké ľudstvo doteraz vypustilo do vesmíru, pričom po každom použití by ich bolo potrebné nahradiť novými.
Napriek tomu sú presvedčení, že investícia by sa mohla vyplatiť.
„Ľudia si vždy mysleli, že vesmír je príliš veľký a my môžeme iba prijímať to, čo nám Slnko pripraví. Zistili sme však, že situáciu vieme ovplyvniť,“ povedal Walsh.
Aj šéf heliophysics v NASA David Sibeck považuje myšlienku za zaujímavú. „Ak by som vedel, že sa blíži storočná slnečná superbúrka, ktorá vyradí elektrické siete, určite by som takýto systém chcel mať,“ uviedol.