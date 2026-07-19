Nedeľa19. júl 2026, meniny má Šarlota, Dušana, zajtra Eliáš, Iľja, Eliána

Vedci prišli s bláznivým plánom: Chcú postaviť „vesmírny airbag“ proti Slnku!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: NASA)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

NEW YORK - Silné slnečné búrky môžu vyradiť satelity aj elektrické siete. Vedci teraz prišli s odvážnym návrhom, ako ich účinky zmierniť pomocou šiestich družíc vytvárajúcich plazmovú bariéru.

Slnečné búrky predstavujú rastúce riziko

Vedci z Bostonskej univerzity a Michiganskej univerzity predstavili netradičný koncept, ktorý by mohol v budúcnosti pomôcť ochrániť Zem pred ničivými slnečnými búrkami. Návrh dostal názov StormWall a počíta s vytvorením umelej plazmovej bariéry vo vesmíre.

Štúdia bola publikovaná v odbornom časopise Space Weather a zatiaľ ide o teoretický koncept podporený počítačovými simuláciami.

Šesť družíc by vytvorilo akýsi „airbag“

Výskumníci navrhujú vyslať približne 36-tisíc kilometrov nad Zem šesť veľkých družíc, približne veľkosti autobusu.

Ak by sa k našej planéte blížila silná slnečná búrka, satelity by vypustili sodík, bárium, vápnik a ďalšie plyny. Tie by vytvorili plazmovú vrstvu na okraji magnetosféry, ktorá by časť nabitých častíc odklonila alebo oslabila.

Spoluautor štúdie Daniel Welling prirovnal celý systém k „airbagu v magnetosfére“, ktorý by chránil Zem pred najhoršími dôsledkami slnečných búrok.

Simulácie dopadli prekvapivo dobre

Vedci si koncept otestovali na počítačových modeloch, ktoré simulovali silnú geomagnetickú búrku z mája 2024. Tá spôsobila najvýraznejšie poruchy spôsobené slnečnou aktivitou za viac než dve desaťročia.

Podľa výsledkov by systém StormWall dokázal znížiť intenzitu geomagnetickej búrky až o 84 percent.

„Keď na tento problém použijete naozaj serióznu fyziku, zistíte, že to funguje,“ povedal hlavný autor štúdie Brian Walsh.

Superbúrka by mohla spôsobiť biliónové škody

Slnečné erupcie pravidelne vyvrhujú do vesmíru obrovské oblaky nabitých častíc, známe ako koronálne výrony hmoty. Väčšina z nich spôsobí len polárnu žiaru alebo krátkodobé výpadky rádiovej komunikácie.

Približne raz za sto rokov však môže nastať mimoriadne silná udalosť, ktorá by mohla poškodiť satelity, vyradiť elektrické siete či narušiť internetovú komunikáciu na rozsiahlych územiach.

Vedci odhadujú, že škody pri takejto superbúrke by mohli dosiahnuť až 3,4 bilióna dolárov.

Zatiaľ ide len o víziu

Autori štúdie priznávajú, že realizácia projektu by bola mimoriadne nákladná. Satelity patriace do systému StormWall by patrili medzi najväčšie, aké ľudstvo doteraz vypustilo do vesmíru, pričom po každom použití by ich bolo potrebné nahradiť novými.

Napriek tomu sú presvedčení, že investícia by sa mohla vyplatiť.

„Ľudia si vždy mysleli, že vesmír je príliš veľký a my môžeme iba prijímať to, čo nám Slnko pripraví. Zistili sme však, že situáciu vieme ovplyvniť,“ povedal Walsh.

Aj šéf heliophysics v NASA David Sibeck považuje myšlienku za zaujímavú. „Ak by som vedel, že sa blíži storočná slnečná superbúrka, ktorá vyradí elektrické siete, určite by som takýto systém chcel mať,“ uviedol.

Viac o téme: AirbagVesmírVedciSatelityZemSlnkoŠtítSlnečná búrkaMagnetická búrka
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Mimozemšťania môžu existovať, ale
Mimozemšťania môžu existovať, ale nás nenavštívia: Vedkyňa vysvetlila prečo!
Zaujímavosti
Vesmírnemu observatóriu hrozí pád
Vesmírnemu observatóriu hrozí pád na Zem: NASA spúšťa záchrannú operáciu
Zahraničné
Ilustrácia zobrazujúca hviezdu TOI-791
Astronómovia objavili obrie planéty: Sú ľahšie ako cukrová vata!
Zaujímavosti
Saturn s mesiacom Titan
Vedci z NASA šokujú: Na Titane môžu vyrásť vesmírne stanice! Má dostatok paliva aj surovín
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Cibulková bola na Wimbledone z kráľovskej rodiny hotová: Ale z tohto ešte viac!
Cibulková bola na Wimbledone z kráľovskej rodiny hotová: Ale z tohto ešte viac!
Prominenti
Bruno Ciberej otvorene o televíznom biznise: Rany pod pás! Závisel som od rozhodnutí iných
Bruno Ciberej otvorene o televíznom biznise: Rany pod pás! Závisel som od rozhodnutí iných
Prominenti
Ojedinelá zrúcanina Kostola svätého Stanislava pri Spišskom Hrušove
Ojedinelá zrúcanina Kostola svätého Stanislava pri Spišskom Hrušove
Správy

Domáce správy

FOTO Vyšetrenie Zrkadlo zdravia od
Nový trend už aj na Slovensku: Pozrite, čo vedia zistiť lekári a skúsiť to môžete aj vy
Domáce
Verejný ochranca práv Róbert
Obete nútených sterilizácií by sa mohli dočkať odškodnenia: Rezort chystá nový zákon
Domáce
Mrazivá hra OSUDU: Syn
Mrazivá hra OSUDU: Syn lekára, ktorý pred 11 rokmi zahynul pri páde vrtuľníka, zachraňoval chlapca na tom istom mieste
Domáce
Humenné po silnej búrke: Pracovníci odstraňujú škody, viaceré ulice zaplavilo a stromy blokovali cesty FOTO
Humenné po silnej búrke: Pracovníci odstraňujú škody, viaceré ulice zaplavilo a stromy blokovali cesty FOTO
Prešov

Zahraničné

Spor medzi Ankarou a
Spor medzi Ankarou a Aténami: Zatvorenie tureckých škôl vyvolalo ostrú reakciu
Zahraničné
Marco Rubio
Rubio rokoval s libanonským prezidentom: Stretne sa aj s Trumpom
Zahraničné
Obrovské NEŠŤASTIE! Otec sa
Obrovské NEŠŤASTIE! Otec sa ponáhľal za dcérou po autonehode: Cestou dostal infarkt a zomrel za volantom
Zahraničné
Obrovský žeriav neodolal silnému
Obrovský žeriav neodolal silnému vetru, VIDEO zrútil sa na rodinné domy: V izbe bolo 13-ročné dievča!
Zahraničné

Prominenti

Dominika Cibulková prišla na
Cibulková bola na Wimbledone z kráľovskej rodiny hotová: Ale z tohto ešte viac!
Domáci prominenti
Laďka Něrgešová
Rok po desivej diagnóze prišla výhra: Moderátorka Něrgešová šťastná ako dávno nie!
Zahraniční prominenti
Bruno Ciberej otvorene o
Bruno Ciberej otvorene o televíznom biznise: Rany pod pás! Na toto sa nedá pripraviť
Domáci prominenti
Ewa Farna
Manželstvo Ewy Farnej viselo na vlásku: Zachránila ich jediná vec! Nie je to slabosť, odkazuje
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Milióny ľudí nosia v
Milióny ľudí nosia v tele nebezpečného parazita a ani o tom nevedia: Môže poškodiť zrak, ba ohroziť život!
vysetrenie.sk
Vedci prišli s bláznivým
Vedci prišli s bláznivým plánom: Chcú postaviť „vesmírny airbag“ proti Slnku!
Zaujímavosti
Český fotograf vyfotil na
Český fotograf vyfotil na oblohe nevídaný úkaz! FOTO Nad búrkou sa objavili červené svetelné blesky
Zaujímavosti
Čistota nadovšetko: Záchod sa
Čistota nadovšetko: Záchod sa po vydrhnutí leskne, ale nemusí byť ešte čistý, TOTO ukrýva na povrchu!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Vyšetrenie Zrkadlo zdravia od
Nový trend už aj na Slovensku: Pozrite, čo vedia zistiť lekári a skúsiť to môžete aj vy
Domáce
FOTO IOQS Bezdymová zóna na
Známe slovenské trio odhalilo veľké prekvapenie: V TOMTO chceli vystupovať na Pohode!
Domáce
FOTO Projekt Metropolisu sa dostáva
Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje
Domáce
Ženy robia jednu chybu
Ženy robia jednu chybu stále dokola: Presne toto by ste mali zmeniť!
feminity.sk

Ekonomika

Slováci vyslali vláde jasný odkaz: Nové údaje OECD ukazujú dramatický pokles dôvery!
Slováci vyslali vláde jasný odkaz: Nové údaje OECD ukazujú dramatický pokles dôvery!
Tieto elektrické kolobežky môžu byť nebezpečné: Pri používaní hrozí riziko pádu!
Tieto elektrické kolobežky môžu byť nebezpečné: Pri používaní hrozí riziko pádu!
Čínska investícia pri Košiciach naberá na obrátkach: Projekt fabriky za vyše 100 miliónov dostal zelenú
Čínska investícia pri Košiciach naberá na obrátkach: Projekt fabriky za vyše 100 miliónov dostal zelenú
Babiš, Haščák, Zuckerberg či Gates: Uhádnete, kto je bohatší? Otestujte sa! (kvíz)
Babiš, Haščák, Zuckerberg či Gates: Uhádnete, kto je bohatší? Otestujte sa! (kvíz)

Šport

Žiaril na MS, dostával množstvo ponúk: Slovan sa raduje zo zisku 69-násobného reprezentanta
Žiaril na MS, dostával množstvo ponúk: Slovan sa raduje zo zisku 69-násobného reprezentanta
Niké liga
VIDEO Aj on je len človek: Fenomenálny Pogačar v 15. etape Tour našiel premožiteľa
VIDEO Aj on je len človek: Fenomenálny Pogačar v 15. etape Tour našiel premožiteľa
Tour de France
VIDEO Šok na Tour de France: Vingegaard definitívne skončil 20 kilometrov pred cieľom 15. etapy
VIDEO Šok na Tour de France: Vingegaard definitívne skončil 20 kilometrov pred cieľom 15. etapy
Tour de France
Na kurte kraľoval, pre mnohých bol odporný: Nevšedný príbeh prvej svetovej jednotky
Na kurte kraľoval, pre mnohých bol odporný: Nevšedný príbeh prvej svetovej jednotky
ATP

Auto-moto

NDS chce tento rok preraziť aj druhú rúru tunela na prešovskom obchvate
NDS chce tento rok preraziť aj druhú rúru tunela na prešovskom obchvate
Doprava
TEST: Cupra Formentor VZ - 265 koní, ktoré chcete počuť
TEST: Cupra Formentor VZ - 265 koní, ktoré chcete počuť
Klasické testy
FOTO: MG priviezlo na Slovensko svoj najväčší model. MGS9 s vysokým výkonom a 3 radmi sedadiel proti Kodiaqu?
FOTO: MG priviezlo na Slovensko svoj najväčší model. MGS9 s vysokým výkonom a 3 radmi sedadiel proti Kodiaqu?
Predstavujeme
FOTO: Volkswagen má nový ľudový crossover. Kúpite ho za takúto cenu?
FOTO: Volkswagen má nový ľudový crossover. Kúpite ho za takúto cenu?
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Efekt „Petrovho princípu“: Prečo sa na manažérske stoličky tak často dostávajú neschopní ľudia?
Efekt „Petrovho princípu“: Prečo sa na manažérske stoličky tak často dostávajú neschopní ľudia?
Pracovné prostredie
Prepustenie z práce a odstupné: Na čo všetko máte nárok a na aké slovíčka si dať pozor
Prepustenie z práce a odstupné: Na čo všetko máte nárok a na aké slovíčka si dať pozor
Odstupné a odchodné
Syndróm vyhorenia nie je len únava: 5 varovných signálov, že vaša práca vás pomaly ničí
Syndróm vyhorenia nie je len únava: 5 varovných signálov, že vaša práca vás pomaly ničí
Vyhorenie
Správny mind-set mení každodennú prácu na osobný kapitál
Správny mind-set mení každodennú prácu na osobný kapitál
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Tajomstvo najlepších zaváraných uhoriek? Stačí špáradlo a pár minút vášho času.
Tajomstvo najlepších zaváraných uhoriek? Stačí špáradlo a pár minút vášho času.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Ako vyloviť škrupinku z vajíčka bez nervov a naháňačky po miske
Ako vyloviť škrupinku z vajíčka bez nervov a naháňačky po miske
Rady a tipy
Prečo namáčať orechy? Uvoľnite maximum chuti a uľahčite tráveniu
Prečo namáčať orechy? Uvoľnite maximum chuti a uľahčite tráveniu
Rady a tipy

Technológie

Prečo sme ešte nenašli vo vesmíre mimozemský život? Tieto 4 vysvetlenia sú najrealistickejšie, s akými veda pracuje
Prečo sme ešte nenašli vo vesmíre mimozemský život? Tieto 4 vysvetlenia sú najrealistickejšie, s akými veda pracuje
Veda a výskum
7-Zip má v počítači takmer každý. Závažná chyba môže spustiť malvér, aktualizáciu si musíš nainštalovať ručne
7-Zip má v počítači takmer každý. Závažná chyba môže spustiť malvér, aktualizáciu si musíš nainštalovať ručne
Bezpečnosť
Ako by vyzeral vesmír okolo teba, ak by si nejakým spôsobom vedel cestovať rýchlosťou svetla?
Ako by vyzeral vesmír okolo teba, ak by si nejakým spôsobom vedel cestovať rýchlosťou svetla?
Veda a výskum
Prečo sa Putinove tankery nechcú potopiť? Tu je to, čo hrá v prospech Rusov
Prečo sa Putinove tankery nechcú potopiť? Tu je to, čo hrá v prospech Rusov
Moderná vojna a konflikty

TN LIVE

V Belgicku vydrel víťazstvo Antonelli, jeho tímový kolega vypadol v prvom kole. Hamilton zrazil mechanika
V Belgicku vydrel víťazstvo Antonelli, jeho tímový kolega vypadol v prvom kole. Hamilton zrazil mechanika
Šport
Zasiahol opäť Donald Trump do diania na MS? O pomoc ho žiadal španielsky majster sveta
Zasiahol opäť Donald Trump do diania na MS? O pomoc ho žiadal španielsky majster sveta
Šport
Hudobný svet zasiahla ďalšia strata. Známa basgitaristka prehrala boj s agresívnou chorobou
Hudobný svet zasiahla ďalšia strata. Známa basgitaristka prehrala boj s agresívnou chorobou
Zahraničné
Obrovská rana pre Tour de France. Dvojnásobný víťaz po páde skončil v sanitke, jeden z topfavoritov odstúpil
Obrovská rana pre Tour de France. Dvojnásobný víťaz po páde skončil v sanitke, jeden z topfavoritov odstúpil
Šport

Bývanie

Na oknách evokuje staré domy a miestnosť hneď rozjasní. Naučte sa, ako osviežiť bývanie nebeskou modrou
Na oknách evokuje staré domy a miestnosť hneď rozjasní. Naučte sa, ako osviežiť bývanie nebeskou modrou
6 (+3) skvelých spôsobov, ako použiť banánovú šupku. O niektorých ste možno ani netušili!
6 (+3) skvelých spôsobov, ako použiť banánovú šupku. O niektorých ste možno ani netušili!
Na konvencie v byte nedbali, miesto stien zvolili zvláštne riešenie. Bývali by ste v byte, čo by vyzeral takto?
Na konvencie v byte nedbali, miesto stien zvolili zvláštne riešenie. Bývali by ste v byte, čo by vyzeral takto?
Kedy je nábytku a doplnkov už priveľa? Týchto 6 signálov prezradí, že ste to vo vašom interiéri prehnali
Kedy je nábytku a doplnkov už priveľa? Týchto 6 signálov prezradí, že ste to vo vašom interiéri prehnali

Pre kutilov

Marhuľový džem, ktorý nestratí krásnu farbu? Chce to poznať tieto triky
Marhuľový džem, ktorý nestratí krásnu farbu? Chce to poznať tieto triky
Recepty
Ako zachrániť úrodu, keď vašu záhradu napadli skočky? Jednu vec naozaj neznášajú
Ako zachrániť úrodu, keď vašu záhradu napadli skočky? Jednu vec naozaj neznášajú
Záhrada
Chcete, aby vám levanduľa o rok rozkvitla ešte viac? Po odkvitnutí v júli jej doprajte tento správny rez
Chcete, aby vám levanduľa o rok rozkvitla ešte viac? Po odkvitnutí v júli jej doprajte tento správny rez
Okrasná záhrada
Počujete pri odtekaní vody z umývadla bublanie? Rýchlo spravte toto, kým vám nezapácha celá kúpeľňa!
Počujete pri odtekaní vody z umývadla bublanie? Rýchlo spravte toto, kým vám nezapácha celá kúpeľňa!
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia najčastejšie odpustia neveru: Jedno vás možno poriadne prekvapí
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia najčastejšie odpustia neveru: Jedno vás možno poriadne prekvapí
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Obrovské NEŠŤASTIE! Otec sa
Zahraničné
Obrovské NEŠŤASTIE! Otec sa ponáhľal za dcérou po autonehode: Cestou dostal infarkt a zomrel za volantom
Obrovský žeriav neodolal silnému
Zahraničné
Obrovský žeriav neodolal silnému vetru, VIDEO zrútil sa na rodinné domy: V izbe bolo 13-ročné dievča!
Mrazivá hra OSUDU: Syn
Domáce
Mrazivá hra OSUDU: Syn lekára, ktorý pred 11 rokmi zahynul pri páde vrtuľníka, zachraňoval chlapca na tom istom mieste
Na Slovensku vyčíňajú BÚRKY,
Domáce
Na Slovensku vyčíňajú BÚRKY, FOTO zasahuje aj polícia: Mestom na Považí sa prehnala VETERNÁ SMRŠŤ!

Ďalšie zo Zoznamu