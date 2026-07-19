MIMORIADNE Rusko malo zasiahnuť raketami tureckú loď: Hlásia päť obetí a nezvestných!

KYJEV - Ruské rakety zasiahli tureckú civilnú nákladnú loď s obilím, päť ľudí zomrelo a ďalších päť je nezvestných. Osem členov posádky bolo prepravených do nemocnice. Informovalo o tom dnes ukrajinské námorníctvo na sociálnej sieti Facebook.
Loď podľa správy zasiahli tri rakety, keď opúšťala oblasť bojových operácií. Na palube následne vypukol požiar. Plavidlo má tureckého majiteľa, pláva však pod vlajkou západoafrickej krajiny Guinea-Bissau, píše ukrajinské námorníctvo.
Ukrajina sa už piaty rok bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii. Súčasťou vojny sú aj boje na mori, kde sa terčom okrem vojenských plavidiel stávajú aj civilné lode. Kým Rusko podľa dostupných informácií zasahuje napríklad lode s obilím, ukrajinské sily sa snažia predovšetkým obmedziť vývoz ruskej ropy, z ktorého Moskva financuje svoju vojnu.