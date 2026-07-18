AKTUÁLNE Čelná zrážka dvoch autobusov: Cesta je uzavretá, zasahujú všetky záchranné zložky! Mnoho zranených

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OLEKSOVICE - Vážna nehoda v Česku. Pri nehode dvoch autobusov pri Oleksoviciach v okrese Znojmo sa zranil väčší počet ľudí. Dva autobusy s cestujúcimi sa zrazili dnes okolo 09.30 h. Uviedli to hovorcovia českej polície a záchranárov.
Autobusy sa zrejme zrazili čelne. Cesta, ktorá je hlavnou spojnicou medzi Brnom a Znojmom, je uzavretá. Polícia odkláňa dopravu cez Borotice a Božice. „Všetky záchranné zložky sú na mieste, podľa prvých informácií sa autobusy zrazili čelne. Na mieste je väčší počet zranených,“ uviedla policajná hovorkyňa Petra Hrůzová.
Záchranári nasadili aj vrtuľník
Hovorkyňa záchranárov Michaela Bothová doplnila, že z pohľadu záchrannej služby ide zatiaľ o mimoriadnu udalosť prvého stupňa. Na mieste zasahuje okrem iného aj veľkokapacitná sanitka a vrtuľník.