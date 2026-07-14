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Internetom sa šíri ďalší podvod: Zneužíva mená známych inštitúcií! TOTO nikdy nerobte

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
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BRATISLAVA - Ministerstvo financií upozorňuje, že internetom sa šíria podvodné príspevky a webové stránky, ktoré neoprávnene zneužívajú ich meno ako aj men Národnej banky Slovenska. Ich cieľom je nalákať ľudí na údajne výhodné investovanie a rýchly zárobok prostredníctvom falošných platforiem či aplikácií.

"Upozorňujeme, že Ministerstvo financií SR žiadnu takúto aktivitu nerealizuje a s uvedenými ponukami nemá nič spoločné," uviedol rezort. 

Nemali by ste poskytovať svoje osobné, bankové ani prihlasovacie údaje a neklikať na podozrivé odkazy. Rovnako tak si neinštalujte aplikácie z neoverených zdrojov a neverte prísľubom rýchlych a garantovaných ziskov.

"Ak narazíte na podobný príspevok alebo webovú stránku, nešírte ich ďalej a v prípade potreby ich nahláste príslušnej platforme," upozornili. 

"Prosíme, pomôžte nám chrániť aj ostatných – zdieľaním tohto upozornenia môžete predísť tomu, aby sa ďalší ľudia stali obeťami podvodníkov," dodali. 

Viac o téme: PodvodMinisterstvo financiíNBS
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