Internetom sa šíri ďalší podvod: Zneužíva mená známych inštitúcií! TOTO nikdy nerobte

BRATISLAVA - Ministerstvo financií upozorňuje, že internetom sa šíria podvodné príspevky a webové stránky, ktoré neoprávnene zneužívajú ich meno ako aj men Národnej banky Slovenska. Ich cieľom je nalákať ľudí na údajne výhodné investovanie a rýchly zárobok prostredníctvom falošných platforiem či aplikácií.
"Upozorňujeme, že Ministerstvo financií SR žiadnu takúto aktivitu nerealizuje a s uvedenými ponukami nemá nič spoločné," uviedol rezort.
Nemali by ste poskytovať svoje osobné, bankové ani prihlasovacie údaje a neklikať na podozrivé odkazy. Rovnako tak si neinštalujte aplikácie z neoverených zdrojov a neverte prísľubom rýchlych a garantovaných ziskov.
"Ak narazíte na podobný príspevok alebo webovú stránku, nešírte ich ďalej a v prípade potreby ich nahláste príslušnej platforme," upozornili.
"Prosíme, pomôžte nám chrániť aj ostatných – zdieľaním tohto upozornenia môžete predísť tomu, aby sa ďalší ľudia stali obeťami podvodníkov," dodali.