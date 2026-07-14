Napätie pri Hormuze rastie: EASA varuje aerolínie pred rizikovým vzdušným priestorom

KOLÍN NAD RÝNOM - Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) v utorok opäť vydala varovanie určené pre aerolínie prevádzkujúce lety na Blízkom východe a vyzvala ich, aby sa vyhli vzdušnému priestoru nad Bahrajnom, Kuvajtom, Katarom, Spojenými arabskými emirátmi a Ománskym zálivom. V regióne sa po týždňoch pokoja zbraní opäť rozhorel konflikt medzi Spojenými štátmi a Iránom. Píše o tom agentúra Reuters.
EASA iba minulý týždeň stiahla svoje predošlé varovanie, v ktorom odporúčala leteckým spoločnostiam, aby sa vyhli letom nad spomenutými krajinami, ako aj Izraelom, Jordánskom, Ománom a Saudskou Arábiou. Nové prísnejšia odporúčanie od európskej agentúry z utorka platí do 29. júla.
Riziko útokov
„Prítomnosť významných amerických vojenských zariadení v regióne zvyšuje pravdepodobnosť, že štáty, na ktoré sa vzťahuje toto odporúčanie, môžu byť priamo vystavené iránskym raketovým a dronovým útokom,“ uviedla agentúra EASA, pričom poukázala aj na riziko nesprávnej identifikácie civilných lietadiel zo strany amerických a iných systémov protivzdušnej obrany.
Irán v utorok vystrelil balistické rakety na americkú leteckú základňu v Jordánsku, zatiaľ čo americké sily už tretiu noc po sebe uskutočnili sériu útokov na iránske ciele. Teherán v sobotu oznámil, že opäť uzatvára kľúčový Hormuzský prieliv a americký prezident Donald Trump na tento krok reagoval obnovením blokády iránskych prístavov.