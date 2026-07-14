Tragédia na stavbe v Bruseli: Po požiari hlásia obete a nezvestných pracovníkov

BRUSEL - Pri požiari na stavenisku v belgickom Bruseli zahynulo v utorok niekoľko ľudí a pátranie po šiestich nezvestných osobách stále prebieha, uviedli miestne úrady. Presný počet obetí podľa bruselskej prokuratúry preto nateraz nie je známy, informujú o tom agentúry Reuters, DPA a Belga.
Požiar vypukol v utorok skoro ráno na námestí Place de Brouckère v centre Bruselu. Bližšie nešpecifikovaný počet tiel našli záchranári v jednom z dvoch výťahov na stavbe. „Šesť osôb bolo nezvestných, išlo o pracovníkov, s ktorými sa nám nepodarilo nadviazať kontakt,“ uviedol hovorca bruselskej prokuratúry Brecht Speybrouck. Dodal, že nateraz nie je známe, čo požiar spôsobilo. Podľa miestnych hasičov sa na stavenisku v čase jeho vypuknutia nachádzalo približne 250 pracovníkov. Troch ľudí previezli do nemocnice, píše Reuters.
Počiatočný požiar na nižších poschodiach budovy sa podarilo pomerne rýchlo dostať pod kontrolu, informovala belgická televízia VRT s odvolaním sa na hasičov. Plamene sa však rozšírili cez výťahové šachty a spôsobili nový požiar v podzemí, uviedli hasiči.