Vážne chorá superstaristka si plní sny: Konvičková hazarduje so životom... zobrala aj dcéru

MALEDIVY - Markéta Konvičková si svoj život užíva naplno, aj napriek vážnemu ochoreniu. Odváži sa vkročiť do vôd, kam by väčšina ľudí ani nepomyslela, a každý deň pre ňu znamená nové dobrodružstvo.
Opäť vyrazila za hranice, tentoraz na Maledivy! A treba povedať, že speváčke Markéte Konvičkovej to medzi palmami veľmi pristane. Superstaristka, ktorá už viac ako šesť rokov bojuje so zriedkavým nádorovým ochorením, sa snaží život užívať do poslednej kvapky. Za posledný rok navštívila španielske Tenerife či Malagu, obľúbené Santorini v Grécku a teraz si zo svojho cestovateľského zoznamu môže odškrtnúť aj vysnívané Maledivy.
Na exotickú destináciu vyrazila so svojou rodinou - manželom a päťročnou dcérkou Amálkou. „Dobrodružstvo pokračuje a plnenie snov tiež. Tešíme sa na zážitky,“ radovala sa Markéta na sociálnych sieťach. Krátko po príchode si speváčka vyskúšala plávanie medzi žralokmi – a pri tom bola po boku aj dcéra. Speváčka si tak splnila ďalší zo svojich exotických snov...
Ešte predtým dovolenku riadne odštartovala snímkou v plavkách, kde rafinovaný leopardí vzor zvýraznil jej ženské krivky a fanúšikovia zostali ohromení. „Markétko, ste krásna žena,“ napísala jej jedna z obdivovateliek, ďalšia doplnila: „Reklama na krásu.“ Srdiečko v komentároch zanechala aj slovenská moderátorka Zuzana Belohorcová.
Exotické súostrovie v Indickom oceáne patrí medzi najvyhľadávanejšie oblasti celebrít. Exotický raj s tyrkysovou vodou, bielymi plážami, luxusnými vilkami nad vodou a bohatým podmorským životom - povedzte, kto by odolal.
