Herečka Eva Pavlíková to natrela Plačkovej manželovi: Je des, že TOTO...

BRATISLAVA - René Rendy sa rozhodol reagovať na svojich kritikov po svojom. Jeho slová však pobúrili viacerých ľudí vrátane herečky Evy Pavlíkovej. Tá si servítku pred ústa nedávala a poslala mu jasný odkaz.
René Rendy, manžel známej influencerky Zuzany Plačkovej, sa v uplynulých dňoch ocitol pod paľbou kritiky. Dôvodom bolo jeho vystúpenie na celoslovenskej roadshow Ministerstva vnútra SR Bezpečné a odolné Slovensko, ktorá je zameraná na preventívne vzdelávanie detí, rodičov a škôl. Kým jedni jeho účasť na podujatí privítali, iní sa pýtali, či je práve on vhodnou osobou na akciu určenú mladým ľuďom. Na sociálnych sieťach sa okamžite objavili kritické komentáre a diskusia sa poriadne rozprúdila.
René si však z negatívnych reakcií ťažkú hlavu nerobil. Práve naopak. Na svojich kritikov začal reagovať spôsobom, ktorý mnohých zaskočil. Namiesto zmierlivých odpovedí prišli posmešky, ironické poznámky a ostré odkazy. Jedného z diskutujúcich označil za „ďalšiu ovečku“, ďalšiemu odkázal: „Žobráci. Jak ty ma živia. Pozdravujem do robotky.“ V inom komentári zase napísal: „Mne budete pekne platiť všetci.“
Práve tieto reakcie neskôr zverejnil na svojom Instagrame moderátor Rasťo Iliev. K fotografii z podujatia pridal aj poznámku: „Keď ministrovi vnútra stačí, že dokáže prilákať množstvo ľudí.“ A práve pod týmto príspevkom sa objavil komentár, ktorý zaujal množstvo ľudí. Herečku Evu Pavlíkovú totiž reakcie manžela Zuzany Plačkovej poriadne nadvihli zo stoličky. Na zverejnené screenshoty zareagovala jedinou vetou, ktorá hovorila za všetko. „Je to des, že toto má byť príklad pre mladých,“ napísala.
Jej stručný, no výstižný komentár si okamžite získal pozornosť ďalších diskutujúcich. Mnohí jej dali za pravdu a upozorňovali na to, že verejne známe osobnosti by mali niesť zodpovednosť nielen za to, čo robia, ale aj za spôsob, akým komunikujú s ľuďmi na sociálnych sieťach.
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