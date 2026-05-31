Svadobné FOTO Pavlíkovej spred 40 rokov! Takto vyzerala ako nevesta a... krásne vyznanie manželovi

BRATISLAVA – Kým mnohé manželstvá v šoubiznise nevydržia ani niekoľko rokov, obľúbená herečka Eva Pavlíková má dôvod na veľkú oslavu. So svojím manželom Igim si totiž pripomínajú krásne jubileum – neuveriteľných 40 rokov od svadby. Pri tejto príležitosti zverejnila vzácne archívne fotografie a pridala aj dojímavé vyznanie venované jej životnej láske.
Presne 31. mája 1986 si povedali svoje áno. Odvtedy uplynuli štyri desaťročia plné radostí, starostí, úspechov, kompromisov aj životných skúšok. Herečka sa pri okrúhlom výročí obzrela späť a otvorene priznala, že recept na šťastné manželstvo nikdy neexistoval.
„Nikto nás neučí, ako žiť vo vzťahu. Všetci to skúšame systémom pokus – omyl. Ale som rada, že sme vydržali,“ napísala úprimne. Pri pohľade na svadobné zábery len málokto uverí, že od nich uplynulo už 40 rokov. Mladá usmiata nevesta a ženích s na tú dobu typickými okuliarmi si vtedy určite ani len nevedeli predstaviť, aký dlhý spoločný príbeh ich čaká. O to zaujímavejšie sú spomienky na dni tesne pred svadbou.
Eva Pavlíková totiž ani deň pred obradom neodpočívala. Naopak, stála na javisku bratislavského Štúdia S v inscenácii Utekajte, mamzelle Nitouche. Ani samotný svadobný deň sa neniesol v duchu oddychu. V Divadle Andreja Bagara prebiehala hlavná generálka inscenácie Meštiak šľachticom a legendárny režisér Jozef Bednárik mal na celú situáciu svojský pohľad. S humorom sebe vlastným vraj tvrdil, že ideálne by bolo ísť rovno z generálky na svadbu. Napokon však budúcu nevestu z hlavnej skúšky predsa len uvoľnil.
Na svadbe sa zišla rodina, priatelia aj kolegovia z divadla, ktorých herečka označuje za svoju druhú rodinu. Približne 60 hostí oslavovalo v stredoslovenskej kolibe na Agrokomplexe. A hoci odvtedy prešli dlhé roky, na tento deň spomína s úsmevom dodnes. Dnes sú Eva a Igi stále spolu. K ich spoločnej ceste pribudla dcéra Katka a podľa herečkiných slov ich spája predovšetkým porozumenie, láska, schopnosť odpúšťať, humor a veľká vzájomná sloboda.
„Tú najakčnejšiu časť života máme zrejme za sebou. Teraz nasleduje možno pokojnejšia, ale aj viac súdržná a navzájom sa podporujúca etapa,“ zamyslela sa. K jubileu pridala aj slová, ktoré hovoria za všetko. „Fotky síce blednú, ale spomienky, puto a ľudia zostávajú. Ďakujem Igimu, všetkým našim priateľom aj času, že stále spolu, ruka v ruke, kráčame ďalej. V porozumení, láske a so zdvihnutou hlavou. V ústrety ďalším dňom, mesiacom a rokom. Spolu.“
A práve v časoch, keď sa slovo „navždy“ používa čoraz opatrnejšie, je 40 rokov spoločného života dôkazom, že skutočná láska, rešpekt a porozumenie stále existujú.
