Podzámska už naplno zarezáva v divadle: Prvé zábery z jej návratu! Takto si Eňa zachraňuje kariéru

KOŠICE - Po rokoch osobných bojov a prestávky v herectve sa Elena Podzámska (53) konečne vrátila na divadelné dosky! Národné divadlo Košice zverejnilo na Instagrame prvé zábery z jej účinkovania v predstavení Nočná skúška a Eňa vyzerá skvele.
Herečka na záberoch žiari šťastím, zjavne je vo svojom živle a naplno si užíva, že môže opäť hrať pred publikom. V jej očiach je cítiť, že návrat na javisko nie je len pracovnou povinnosťou – je to osobná výhra a nový začiatok.
Podzámska pred časom otvorene priznala, že prešla náročným obdobím, počas ktorého stratila pracovné príležitosti a dostala sa do osobnej krízy. „Jasné, že celkovo by som sa chcela vrátiť k herectvu, ale nemôžem si teraz vyberať, hej?“ povedala otvorene v relácii V siedmom nebi.
„Je strašne veľa ľudí, čo si prechádzali tým, čím ja. Paradoxne odo mňa dostali druhú šancu. A ja okrem pár dabingov nič, úplne sa zľahla zem.“
Jej slová znejú dnes ako predzvesť comebacku, ktorý sa konečne začína napĺňať. Po rokoch, keď bola odkázaná na pomoc priateľov a príležitostnú prácu mimo herectva sa jej život obrátil naruby. Podzámska totiž dostala hosťujúcu rolu v Košickom národnom divadle.
Prvé zábery z predstavenia Nočná skúška ukazujú herečku v plnej sile. Každý jej pohyb, každý výraz tváre naznačuje, že je späť tam, kam patrí – na javisku. Fanúšikovia sa už teraz môžu tešiť na to, že Eňa opäť dokáže, prečo bola jednou z najobľúbenejších slovenských herečiek, a jej návrat je jasným signálom, že kariéru sa dá zachrániť aj po tých najťažších obdobiach.
