Takto dnes vyzerá dcéra herečky Eleny Podzámskej: Z malej Radky je veľká krásavica

BRATISLAVA - Dcéra herečky Eleny Podzámskej má už 21 rokov. Z malej Radky je dnes už dospelá žena, ktorá oplýva neskutočnou krásou a charizmou.
Elena kedysi žila úplne normálny, úspešný život – mala zdravú dcéru, stabilného partnera a kariéru, po akej mnohí túžia. Prežívala úspechy v televízii, divadle aj dabingu, no po istom čase sa jej život obrátil naruby. Padla na dno, prepadla alkoholu a bojovala s ťažkými psychickými problémami, depresívnymi obdobiami a hospitalizáciami.
Aj v tých najtemnejších chvíľach však svietilo svetlo na konci tunela – to najcennejšie pre každú mamu: dcéra Radka, ktorá pri nej vždy stála a keď bolo treba, podala jej pomocnú ruku. Aj vďaka nej sa Elena postupne postavila na nohy a začala nanovo.
A dnes? Z malého dievčatka, ktoré nemalo dokonalé detstvo, vyrástla krásna mladá žena. Podzámska totuž zavesila aktuálnu fotografiu svojej dcéry na facebook a má sa rozhodne čím chváliť. Z malej Radky je riadna kočka.
