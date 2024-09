Gyöngyi Bodišová opäť na obrazovkách: HVIEZDI v maďarskom X Factore a... Aha, ako dnes vyzerá!

Gyöngyi Bodišová (Zdroj: Tv Joj)

MAĎARSKO - Na hudbu nezanevrela! Hviezda Gyöngyi Bodišovej zhasla rýchlosťou svetla. Teraz chce však vybudovať svoju spevácku kariéru znova. Tentokrát to skúša cez maďarský X Factor!

V roku 2015 v šou Česko Slovensko má talent zahviezdila neznáma žena menom Gyöngyi Bodišová. Svojím speváckym výkonom doslova odrovnala porotu. Speváčka to dotiahla až do samotného finále, kde obsadila prvé miesto a domov si odniesla výhru 100 tisíc eur. Mnohí si pomysleli, že by mohol nasledovať príbeh ako z rozprávky.

Gyöngyi sa síce spočiatku snažila, no napokon začala bezdôvodne rušiť koncerty a čoskoro sa po nej zľahla zem. Úspešnú kariéru jej to tak nenaštartovalo a bolo o nej počuť čoraz menej. Až doteraz... Na hudbu nezanevrela. Gyöngyi aktuálne hviezdi v susednom Maďarsku. Prihlásila sa do šou X Factor. Keďže po maďarsky nehovorí, na pódiu ju sprevádzal priateľ, ktorý všetko tlmočil.

Slovenka pred porotou priznala, že v minulosti vyhrala súťaž ČSMT. Bodišová zaspievala pieseň Je T'aime od Lary Fabian. Jej výkon rozplakal spevákov Milána Valkusza aj Laciho Gáspára. Vyslúžila si standing ovation. Ako informuje portál 24.hu, do ďalšieho kola ju poslali so 4 áno. Gyöngyi za tie roky zmenila aj svoj vzhľad. Pozrite, ako dnes vyzerá!