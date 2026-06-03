Habera biedu netrie: FOTO Na ruke nosí šperk v hodnote bratislavského bytu!

BRATISLAVA - Pavol Habera (64) prievan v peňaženke rozhodne nemá. V upútavke na novú sériu SuperStar je totiž nemožné nevšimnúť si luxusný detail na jeho zápästí. Hodinky, ktoré má na ruke, patria medzi najžiadanejšie modely značky Rolex a ich hodnota môže na trhu dosahovať až šesťciferné sumy.
Nová séria SuperStar sa ešte ani poriadne nezačala a už púta pozornosť. Tentoraz však nejde o súťažiacich ani o ostré komentáre porotcov. Pozorným divákom totiž neunikol detail na zápästí Pavla Haberu, ktorý sa objavil v upútavke na populárnu spevácku šou.
Podľa českého denníka Blesk mal Habera na ruke model Rolex Daytona v žltom zlate na remienku Oysterflex s tyrkysovým ciferníkom. Práve táto verzia patrí v súčasnosti medzi najžiadanejšie modely legendárnej švajčiarskej značky a medzi zberateľmi vyvolala doslova ošiaľ.
Hoci oficiálna cena podobného modelu sa pohybuje okolo 40-tisíc eur, dostať sa k nemu nie je vôbec jednoduché. Dopyt po hodinkách výrazne prevyšuje ponuku, a tak sa ich cena na sekundárnom trhu môže vyšplhať výrazne vyššie. Niektoré kusy sa predávajú aj za 80- až 100-tisíc eur. Za takú sumu sa pritom dá v niektorých častiach Bratislavy kúpiť garsónka.
Niet preto divu, že tento model patrí medzi najvyhľadávanejšie hodinky súčasnosti a pre mnohých fanúšikov hodinárskeho sveta predstavuje doslova svätý grál. Modely z ikonickej kolekcie Rolex Daytona si obľúbili aj viaceré svetové celebrity. Podobné kúsky nosia hollywoodske hviezdy Mark Wahlberg či Russell Crowe, ale aj jeden z najlepších tenistov súčasnosti Carlos Alcaraz.
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