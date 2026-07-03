Herečka Viki Ráková ukázala synov: Vyrástli z nich fešáci, ale... jeden detail vám udrie do očí!

BRATISLAVA - Herečka Viki Ráková prekvapila svojich fanúšikov sériou rodinných fotografií, aké na jej profile nevídame často. Tentoraz však urobila výnimku a ukázala oboch svojich synov, z ktorých vyrástli veľkí fešáci.
Herečka k záberom napísala: „Jún bol úžasný… užili sme si každú chvíľku… (a to sa sem ani polovica nezmestila).“ Na fotografiách vidno staršieho aj mladšieho syna v rôznych letných momentoch – pri vode, v prírode aj v rodinných situáciách. Fanúšikovia sa zhodujú, že z chlapcov vyrástli poriadni fešáci.
Starší syn Bendegúz sa venuje futbalu a zdá sa, že sa mu v ňom aj darí. Mladší Benjamín má za sebou posledný rok v škôlke a od septembra ho čaká škola.Pozornému oku však neunikne jeden detail. Viki Ráková je tmavovláska, rovnako ako jej manžel aj starší syn. Mladší syn je však blondiak. Tento kontrast neunikol ani jednému zo sledovateľov, ktorý sa herečky priamo opýtal:
„Nejde mi do hlavy – starší syn je tmavovlasý, logicky po rodičoch. Po kom je mladší syn blondín?“ Viki Ráková na otázku reagovala stručne, no zároveň vyhýbavo a tajomne: „To je naše tajomstvo,“ odpovedala mu Ráková a pridala niekoľko vysmiatych smajlíkov.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%