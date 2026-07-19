Obrovské NEŠŤASTIE! Otec sa ponáhľal za dcérou po autonehode: Cestou dostal infarkt a zomrel za volantom

GALATI - Obrovská rodinná tragédia sa odohrala v Rumunsku. Štyridsaťpäťročný otec sa spolu s manželkou ponáhľal za svojou dcérou, ktorá mala dopravnú nehodu. Kým sa k nej stihli dostať, muž dostal infarkt a napriek dlhému úsiliu záchranárov zomrel.
Nešťastie sa začalo vo chvíli, keď sa Gheorghe (45) z rumunskej obce Vasile Alecsandri v župe Galați dozvedel, že jeho 23-ročná dcéra utrpela zranenia pri dopravnej nehode. Spolu s manželkou okamžite sadli do auta a vyrazili za ňou, píšu noviny Mirror. Počas jazdy sa však mužovi náhle priťažilo. Na ceste DN25 neďaleko obce Șendreni ešte stihol odstaviť vozidlo na krajnicu, no krátko nato stratil vedomie.
Na mieste sa našťastie objavila okoloidúca sanitka, ktorej posádka si všimla zhromaždených ľudí pri ceste. Záchranári okamžite začali s resuscitáciou a o život muža bojovali približne 50 minút. Napriek ich maximálnemu úsiliu sa ho nepodarilo zachrániť. Lekári konštatovali smrť priamo na mieste.
Dcéra vyviazla z nehody bez vážnych zranení
Podľa dostupných informácií Gheorghe v minulosti podstúpil zákrok na srdci a mal zavedený stent. Osudným sa mu napokon stal infarkt. Telo zosnulého previezli na súdnoznaleckú pitvu, ktorá má potvrdiť presnú príčinu úmrtia. Okolnosti prípadu naďalej vyšetruje polícia.
Jeho dcéra vyviazla z dopravnej nehody bez vážnych zranení. Išlo o menej závažnú kolíziu, pri ktorej nebolo účastné žiadne ďalšie vozidlo.
Správa o tragédii zasiahla aj miestnych obyvateľov. Na sociálnych sieťach sa objavili desiatky kondolenčných odkazov. Jedna zo svedkýň napísala, že sa ešte pred príchodom záchranárov snažila mužovi pomôcť masážou srdca. „Nech odpočíva v pokoji. Robila som mu masáž srdca, kým neprišli záchranári. Je to nesmierne smutné,“ uviedla. „Bože, chráň nás pred niečím takým. Mali by sme si vážiť každý okamih života, pretože nikdy nevieme, kedy sa skončí,“ napísal ďalší.