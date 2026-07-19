Mrazivá hra OSUDU: Syn lekára, ktorý pred 11 rokmi zahynul pri páde vrtuľníka, zachraňoval chlapca na tom istom mieste

BRATISLAVA - Keď sa osud po rokoch znovu dotkne toho istého miesta, človeka až zamrazí. Pred jedenástimi rokmi v Slovenskom raji zahynul pri páde vrtuľníka lekár Marek Rigda — a teraz, v tej istej rokline, jeho syn zachraňoval život mladému chlapcovi. Píše o tom poslanec František Majerský (KDH), ktorý bol Marekov priateľ a kolega.
O tom, že náhody neexistujú, definitívne presvedčila poslanca Majerského udalosť, ku ktorej došlo v sobotu (18. 7.) v Slovenskom raji. "Pred 11 rokmi sme stratili nášho drahého Mareka. Zahynul pri havárii záchranárskeho vrtuľníka v Slovenskom raji, keď letel na pomoc malému chlapcovi. Zanechal po sebe obrovskú stopu a troch synov, medzi nimi aj Maťka," začína príbeh.
Okamihy, z ktorých tuhne krv v žilách
Celé sa to udialo v sobotu, kedy chcel ísť Maťko so svojou priateľkou Rachel na omšu na Kláštorisko. Keďže ráno trochu zaspali, ponáhľali sa, pričom Marekov syn chcel prejsť roklinou okolo Dúhového vodopádu, aby zapálil sviečku pri kríži. Omšu však nestihli. Azda osud ich priviedol na miesto, kde sa o chvíľu odohrala dráma.
"V tej istej rohline, v podobnom čase, priamo pred ich očami spadol z výšky mladý chlapec. Maťko, ktorý ide od septembra študovať záchranárstvo, nezaváhal ani sekundu. Spolu s Rachel okamžite utekali k nemu, poskytli mu prvú pomoc a zostali pri ňom až do príchodu horskej služby," opisuje Majerský s tým, že chlapec mal obrovské šťastie v nešťastí a vyviazol "len" so zlomenými nohami.
"Marek sa tam zhora musí s tou najväčšou hrdosťou a láskou usmievať, akého skvelého a statočného syna má. Jablko naozaj nepadlo ďaleko od stromu a Marekov odkaz žije v Maťkovi ďalej," emotívne konštatuje na záver.
17. júla 2015 prišli o život štyria záchranári
V podvečerných hodinách dňa 17. júla 2015 požiadal český turista Horskú záchrannú službu (HZS) o pomoc pre nemeckého desaťročného chlapca, ktorý spadol v Prielome Hornádu. V dôsledku pádu si zranil hlavu a dolnú končatinu. Na miesto vyštartoval záchranársky vrtuľník spoločnosti Air-Transport Europe (ATE), na palube ktorého boli štyria záchranári.
Vrtuľník spoločnosti ATE, ktorý vzlietol z Popradu, sa však pri nalietavaní k zranenému chlapcovi zrútil v Kláštornej rokline v Národnom parku Slovenský raj. O život prišla štvorčlenná posádka, ktorú tvoril 44-ročný pilot vrtuľníka Ľubomír Majerčák, 45-ročný lekár Marek Rigda, 34-ročný letecký záchranár Martin Svitana a 37-ročný náčelník HZS v Slovenskom raji Dušan Leskovjanský.