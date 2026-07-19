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Obete nútených sterilizácií by sa mohli dočkať odškodnenia: Rezort chystá nový zákon

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
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TASR

BRATISLAVA - Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský víta zámer Ministerstva spravodlivosti SR predložiť návrh zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom na rokovanie vlády SR v decembri. Súčasne ho však vníma s nevyhnutnou mierou opatrnosti, pretože mechanizmus odškodnenia sa na Slovensku pripravuje už niekoľko rokov a viaceré predchádzajúce legislatívne iniciatívy sa neskončili prijatím zákona. Ombudsman to zhodnotil.

„Aj v správe o činnosti za rok 2025 som musel konštatovať, že napriek oznámenému legislatívnemu zámeru nebolo avizované paragrafové znenie návrhu zákona predložené a odškodnenie obetí zostalo nenaplnenou výzvou. Po desaťročiach čakania preto nie je rozhodujúce iba oznámenie ďalšieho termínu, ale jeho skutočné dodržanie a následné prijatie funkčnej právnej úpravy,“ podotkol Dobrovodský.

Dôležité budú podľa ombudsmana parametre navrhnutého mechanizmu odškodnenia. Ako vysvetlil, mechanizmus odškodnenia musí byť nastavený tak, aby bol pre poškodené osoby prakticky dostupný, dôstojný a aby ich nevystavoval sekundárnej viktimizácii. Pri dokazovaní je potrebné zohľadniť značný časový odstup, prípadnú stratu alebo neúplnosť zdravotnej dokumentácie a z toho vyplývajúcu dôkaznú núdzu obetí. Významnú váhu preto musí mať aj vierohodný opis samotnej poškodenej osoby. Za dôležitú považuje VOP aj primeranú výšku odškodnenia s tým, že by nemalo ísť iba o symbolickú sumu, ktorá by nezodpovedala nezvratnosti zásahu a jeho celoživotným následkom.

Sterilizácia vykonaná v rozpore s právom

Sterilizácia vykonaná v rozpore s právom, teda bez slobodného, predchádzajúceho a skutočne informovaného súhlasu, predstavuje podľa Dobrovodského jeden z najzávažnejších zásahov do telesnej integrity a ľudskej dôstojnosti. „Zasahuje do práva na súkromný a rodinný život, reprodukčnej autonómie a možnosti človeka rozhodovať o svojom rodičovstve. Následky sú nezvratné a poškodené osoby môžu sprevádzať počas celého života,“ ozrejmil VOP. Až prijatie účinného mechanizmu odškodnenia môže podľa neho predstavovať zavŕšenie procesu, v ktorom štát dokáže nielen priznať vlastné zlyhania, ale prevziať za ne zodpovednosť.

Ombudsman podľa jeho slov nemá poznatky o tom, že by na Slovensku v súčasnosti pokračovala systematická prax sterilizácií v rozpore s právom v podobe či v rozsahu zdokumentovanom v minulosti. „To však neznamená, že možno rezignovať na kontrolu alebo že riziko individuálneho porušenia práv úplne zaniklo,“ zdôraznil VOP.

Právna úprava platná od roku 2004

Vysvetlil, že právna úprava platná od roku 2004 zaviedla pre vykonávanie sterilizácií podstatne prísnejšie podmienky. Sterilizáciu možno vykonať iba na základe písomného informovaného súhlasu po predchádzajúcom poučení, pričom medzi udelením súhlasu a zákrokom musí uplynúť najmenej 30 dní. „Samozrejme, podpis na príslušnom tlačive sám osebe nepreukazuje, že bol súhlas skutočne slobodný a informovaný. Rozhodujúce je, či osoba dostala zrozumiteľné informácie o podstate a nezvratnosti zákroku, jeho rizikách a alternatívach, či mala dostatok času na rozhodnutie a či nebola vystavená nátlaku,“ spresnil Dobrovodský.

Osobitnú pozornosť si preto podľa neho vyžadujú situácie, keď napríklad existuje jazyková bariéra, nízka zdravotná gramotnosť, zdravotné postihnutie, sociálna závislosť alebo keď sa komunikácia odohráva v stave bolesti, stresu či bezprostredne v súvislosti s pôrodom. Preto je podľa ombudsmana potrebné sledovať nielen formálne dodržiavanie zákona, ale aj reálnu kvalitu procesu získavania informovaného súhlasu.

Zdravotnícke zariadenia by mali mať podľa Dobrovodského jednotné a kontrolovateľné postupy, ktoré umožnia spätne overiť nielen existenciu podpisu, ale aj obsah a okolnosti poučenia. „Dôležitým mechanizmom môže byť napríklad aj možnosť podať sťažnosť spôsobom, ktorý osobe nekladie neprimerané prekážky, možnosť požiadať o vykonanie nezávislého dohľadu a pravidelné vyhodnocovanie poznatkov z aplikačnej praxe,“ vysvetlil VOP. Aj keď sú tieto nástroje v zásade už dnes dostupné, domnieva sa, že vzdelávanie zdravotníckeho personálu v oblasti ľudských práv, informovaného súhlasu, nediskriminácie a komunikácie so zraniteľnými pacientkami je naďalej potrebné.

Inštitúcia verejného ochrancu práv sa problematike sterilizácií v rozpore s právom venuje viac ako dve desaťročia, charakter podnetov, ktoré do tejto kategórie spadajú, sa v čase menil. Dobrovodský dnes nadväzuje na prácu jeho predchodcov aj keď sa s otázkami súvisiacimi s touto témou na neho podávatelia občas obrátia - ide spravidla o otázky reagujúce na v tom čase aktuálne legislatívne návrhy. Vzhľadom na uplynuté obdobie však vníma v čase narastajúcu potrebu vysporiadania sa s týmto problémom. Prakticky od nástupu do funkcie sa preto sústredí najmä na presadzovanie prijatia mechanizmu odškodnenia a na pripomienkovanie legislatívnych návrhov.

Ministerstvo spravodlivosti SR potvrdilo, že na decembrové rokovanie vlády plánuje predložiť návrh zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom. Cieľom predmetnej právnej úpravy je vytvoriť osobitný mechanizmus poskytovania jednorazového finančného odškodnenia osobám, ktoré boli sterilizované v rozpore s právom v období rokov 1966 až 2004.

Viac o téme: SterilizácieRóbert DobrovodskýVerejný ochranca práv
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