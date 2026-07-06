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Pletky s Borisom Kollárom? Azra prehovorila o tom, akí muži sa jej páčia

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(Zdroj: Vlado Anjel)
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BRATISLAVA - Hoci je Azra Sokira považovaná za jednu z najatraktívnejších tvárí slovenskej reality scény, po svojom boku stále nemá partnera. Po špekuláciách o Borisovi Kollárovi teraz otvorene prezradila, akého muža hľadá.

Azra Sokira sa do povedomia divákov dostala vďaka účinkovaniu v reality šou Farma a zaujala aj v zoznamovacej relácii Ruža pre nevestu. Od svojho televízneho debutu prešla výraznou premenou. Otvorene priznáva, že absolvovala viacero estetických úprav – dala si zväčšiť prsia, upraviť zuby a podstúpila aj niekoľko ďalších skrášľovacích zákrokov. Napriek tomu, že je podľa mnohých atraktívna žena, je stále slobodná.

Pred časom sa jej meno spájalo s expolitikom Borisom Kollárom, no tieto špekulácie v rozhovore pre Topky.sk jednoznačne vyvrátila. Zároveň prezradila, akého partnera by si vedela predstaviť po svojom boku. Azra sa netají tým, že túži po rodine a raz by chcela nájsť muža, s ktorým si vybuduje spoločnú budúcnosť. Priznáva však, že v dnešnej dobe je podľa nej čoraz náročnejšie stretnúť človeka, s ktorým si skutočne sadne. A aké vlastnosti by mal mať jej ideálny partner?

„Mal by tolerovať moje vystupovanie, mňa ako človeka, mal by ma podporovať, mali by sme sa dopĺňať. Nech je lojálny, spoľahlivý. Ja stále verím na lásku ako z rozprávky,” priznala s úsmevom. Na veku partnera jej pritom vôbec nezáleží. Oveľa dôležitejšie je podľa nej to, aký je človek vo svojom vnútri. Rozhodujúce je pre ňu dobré srdce a rozum. Keďže si Azra vyskúšala aj svet bojových športov a má za sebou už dva zápasy v ringu, zaujímalo nás, či plánuje v tejto kariére pokračovať aj naďalej. Odpoveď na túto otázku prezradila v rozhovore, ktorý si môžete vypočuť vo videu nižšie.

Pletky s Borisom Kollárom? Azra prehovorila o tom, akí muži sa jej páčia (Zdroj: Vlado Anjel)

Viac o téme: Boris KollárAzra Sokira
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