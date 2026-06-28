Robíte to aj vy? Veterinári varujú pred častou chybou pri ochladzovaní psov počas horúčav

LONDÝN – Mnohí majitelia psov sa počas horúcich dní snažia svojim štvornohým miláčikom uľaviť mokrým uterákom. Podľa odborníkov však môže byť tento dobre mienený trik nebezpečný. Organizácia RSPCA upozornila, že nesprávne použitie vlhkých uterákov môže psovi skôr uškodiť ako pomôcť.
S rastúcimi letnými teplotami pribúdajú aj prípady prehriatia a úpalu u domácich zvierat. Mnohí majitelia preto automaticky siahnu po mokrom uteráku, ktorým psa prikryjú v snahe znížiť jeho telesnú teplotu. Odborníci však upozorňujú, že práve toto je jedna z najčastejších chýb, píš The Sun.
Podľa organizácie RSPCA by sa vlhké uteráky nikdy nemali ukladať priamo na telo psa. Dôvod je jednoduchý – mokrá látka môže zachytávať teplo pri tele a brániť prirodzenému ochladzovaniu organizmu. Namiesto úľavy tak môže dôjsť k ďalšiemu zvyšovaniu telesnej teploty.
Odborníci odporúčajú iný postup. Ak chcete použiť uterák, položte ho pod psa a pravidelne ho opätovne navlhčujte. Ešte účinnejšie je psa ochladzovať vodou, zabezpečiť mu tieň, čerstvý vzduch a dostatok pitnej vody.
RSPCA zároveň upozorňuje na príznaky úpalu, ktoré netreba podceňovať. Medzi najčastejšie patria nadmerné dychčanie, silné slinenie, zrýchlený tep, dezorientácia, slabosť, svalové kŕče či kolaps. Ak sa objavia, je potrebné konať okamžite.
Organizácia zdôrazňuje pravidlo „Najprv ochlaďte, potom prevážajte“. V minulosti sa majiteľom odporúčalo čo najrýchlejšie odviezť psa k veterinárovi, dnes odborníci radia najprv začať s intenzívnym ochladzovaním a až následne zabezpečiť prevoz. Dlhodobé prehriatie totiž môže spôsobiť poškodenie orgánov a v krajnom prípade aj smrť zvieraťa.
Najohrozenejšie sú plemená s krátkym ňufákom, psy s hustou srsťou, zvieratá trpiace dýchacími problémami, ale aj šteňatá a staršie psy. Tie totiž regulujú telesnú teplotu výrazne horšie ako zdravé dospelé jedince.
Veterinári preto počas horúcich dní odporúčajú obmedziť prechádzky na skoré ranné alebo večerné hodiny, vyhýbať sa rozpáleným povrchom a nikdy nenechávať psa v zaparkovanom aute. Aj niekoľko minút môže mať fatálne následky.
Podľa odborníkov je najlepšou ochranou prevencia. Ak sa pes začne prehrievať, rozhodujúce sú prvé minúty. Správna reakcia môže doslova zachrániť život.