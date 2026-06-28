Štatistický úrad PREKVAPIL: Tieto potraviny CITEĽNE zlacneli, maslo je lacnejšie o tretinu

BRATISLAVA - Rast inflácie na Slovensku sa v máji 2026 zmiernil. Podľa údajov Štatistického úradu SR dosiahla medziročná inflácia 3,8 percenta, pričom ceny potravín boli v porovnaní s minulým rokom nižšie o 0,3 percenta. Výraznejšie zlacnenie zaznamenali najmä oleje a tuky, mäso či niektoré druhy zeleniny.
Najvýraznejší pokles cien evidovali oleje a tuky, ktoré medziročne zlacneli o 11,4 percenta. Lacnejšie boli aj mliečne výrobky a vajcia, mäso, zelenina či cukrovinky.
Mliečne výrobky a vajcia zlacneli o 1,8 percenta
Spotrebitelia si v porovnaní s minulým rokom priplácali menej najmä za mlieko a vajcia.
- trvanlivé polotučné mlieko (eur/l): 0,50 € → 0,69 € (-28 %)
- slepačie vajcia M (10 ks): 2,62 € → 2,78 € (-6 %)
Mäso je lacnejšie o 2,5 percenta
Pokles cien zaznamenalo aj mäso. Výrazne zlacnelo najmä bravčové karé.
- bravčové karé bez kosti (eur/kg): 3,80 € → 4,88 € (-22 %)
- klobása čabajská (eur/kg): 9,76 € → 11,04 € (-12 %)
Zelenina a zemiaky klesli o 0,7 percenta
Nižšie ceny evidovali štatistici aj pri niektorých druhoch zeleniny.
- zemiaky konzumné (eur/kg): 0,67 € → 1,00 € (-33 %)
- cibuľa žltá (eur/kg): 0,78 € → 1,13 € (-31 %)
Cukor a cukrovinky zlacneli o jedno percento
Mierny pokles zaznamenali aj sladkosti.
- mliečna čokoláda (eur/100 g): 1,50 € → 1,67 € (-10 %)
- čokoláda s náplňou (eur/100 g): 1,64 € → 1,70 € (-4 %)
Najväčší pokles je pri olejoch a tukoch
Najvýraznejšie zlacnenie sa týkalo masla a olivového oleja.
- čerstvé maslo (eur/250 g): 1,65 € → 2,43 € (-32 %)
- panenský olivový olej (eur/500 ml): 6,07 € → 6,67 € (-9 %)
Podľa Štatistického úradu SR sa tak v máji tempo rastu cien na Slovensku zmiernilo na 3,8 percenta. Hoci celková inflácia naďalej zostáva v kladných číslach, pri viacerých základných potravinách si spotrebitelia v porovnaní s minulým rokom priplatili menej alebo dokonca ušetrili.