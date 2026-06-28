Vážna nehoda POLICAJTOV na D1: Úplne zdevastované auto, došlo aj na transport do nemocnice!

BRATISLAVA - Vážna dopravná nehoda sa stala v nedeľu v skorých ranných hodinách na diaľnici D1 na úseku smerom na Senec. Havarovalo tam vozidlo, ktoré po náraze prerazilo zvodidlá a prevrátilo sa na strechu. Účastníkmi nehody sú policajti!
Podľa doterajších informácií vodič zrejme stratil kontrolu nad vozidlom. Policajné auto následne vyletelo mimo vozovky, prerazilo zvodidlá a skončilo prevrátené na streche.
Na miesto okamžite smerovali všetky záchranné zložky. Pri nehode sa zranili dvaja policajti – vodič aj jeho spolujazdec.
K prípadu sa už vyjadrila aj polícia. Išlo o dopravnú nehodu diaľničnej polície. "Dnes krátko po 05.30 h došlo na diaľnici D1 v úseku 26 km v smere na Trnavu v blízkosti výjazdu na Senec k dopravnej nehode služobného motorového vozidla s označením Polícia," informovali orgány zákona.
"Pri nehode utrpel vodič vozidla zranenie vyžadujúce si prevoz do nemocnice, druhý policajt bol jednorázovo ošetrený na mieste privolanou záchrannou službou. K zraneniu iných osôb nedošlo, prítomnosť alkoholu v dychu bola vykonanou dychovou skúškou vylúčená. Vyšetrovaním presných príčin tejto nehody sa zaoberajú policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave," dodali.