Ostro kritizovanú Snehulienku vyzliekli horúčavy: FOTO v bikinách... To je bohyňa!

LOS ANGELES - Rachel Zegler nechala za sebou obdobie kritiky a dnes opäť žiari. Počas dovolenky na gréckom ostrove Mykonos zverejnila sériu fotografií v bikinách, ktorými očarila fanúšikov. Tí nešetrili komplimentmi a herečke posielali slová obdivu.
Ešte pred rokom bola Rachel Zegler terčom ostrej kritiky po uvedení filmu Snehulienka. Mnohí predpokladali, že negatívne reakcie výrazne zasiahnu jej kariéru. Dnes je však zrejmé, že talentovaná herečka sa nenechala odradiť a pokračuje v úspešnej ceste. Najnovšie si dopriala oddych na gréckom ostrove Mykonos, kam vyrazila s partiou kamarátok.
Na sociálnych sieťach sa pochválila nielen zábermi malebných pláží a typickej gréckej atmosféry, ale aj sériou fotografií v plavkách, ktoré okamžite vzbudili pozornosť jej fanúšikov. „Prenajala som nám s babami na popoludnie loď,“ napísala Rachel k príspevku. Na palube zapózovala v červených aj modrých bikinách a ukázala skvelú formu. V komentároch sa okamžite objavili stovky komplimentov. „Si neuveriteľná bohyňa,“ odkázali jej nadšení fanúšikovia.
Podobné reakcie by pritom ešte nedávno pôsobili nepredstaviteľne. Po premiére hraného spracovania Snehulienky čelila Rachel vlne kritiky, ktorá zatienila aj jej dovtedajšie úspechy. Herečka pritom už predtým zaujala výkonmi vo filme Balada o vtákoch a hadoch zo sveta Hunger Games či v muzikáli West Side Story, vďaka ktorým patrila medzi najväčšie mladé hollywoodske talenty.