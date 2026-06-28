Máte záhradu otočenú na sever? Týchto 7 lacných trikov ju rozžiari aj bez priameho slnka

LONDÝN – Severne orientované záhrady bývajú pre mnohých majiteľov výzvou. Menej slnka často znamená tmavší a menej výrazný priestor. Odborníci však tvrdia, že na premenu takejto záhrady netreba veľké investície. Stačí niekoľko jednoduchých úprav a výsledok môže prekvapiť.
Ak vaša záhrada počas väčšiny dňa zostáva v tieni, nemusí to automaticky znamenať, že bude pôsobiť pochmúrne. Záhradní odborníci upozorňujú, že severne orientované pozemky majú svoje výhody a pri správnom výbere rastlín dokážu vyzerať rovnako atraktívne ako slnečné záhrady.
Základom je výber rastlín, ktorým tieň vyhovuje. Medzi najčastejšie odporúčané patria paprade, hosty či čemerice. Vďaka výrazným listom dokážu vytvoriť svieži zelený efekt aj na miestach, kam slnko takmer nedosiahne. Farebnosť môžu doplniť náprstníky, begónie, fuksie alebo sirôtky, ktoré vnesú do záhrady výraznejšie tóny, píše The Sun.
Dôležitú úlohu zohrávajú aj trvalky. Druhy ako muškáty, astilby či ľalie sa vracajú každý rok a zabezpečujú stabilný farebný efekt bez potreby každoročnej výsadby. Odborníci odporúčajú kombinovať ich s letničkami, aby záhrada pôsobila atraktívne počas celej sezóny.
Veľký rozdiel môže priniesť aj zmena povrchov. Svetlé dlažby, biely štrk alebo nádoby v pastelových farbách dokážu odrážať dostupné svetlo a opticky priestor zväčšiť. Podľa záhradných expertov ide o jeden z najúčinnejších spôsobov, ako rozjasniť tmavšie kúty bez väčších stavebných zásahov.
Pomôcť môžu aj popínavé rastliny. Najčastejšie sa odporúčajú hortenzie, ktoré dokážu oživiť ploty, múry alebo pergoly. Okrem kvetov prinášajú do záhrady aj zaujímavú štruktúru a využívajú vertikálny priestor, ktorý býva často nevyužitý.
Pre ešte výraznejší efekt odborníci radia natrieť ploty alebo múriky svetlejšími odtieňmi. Krémová, svetlosivá alebo jemne pastelová farba dokáže odraziť viac svetla a vytvoriť pocit vzdušnejšieho priestoru.
Zaujímavým riešením sú aj zrkadlá alebo vodné prvky. Odrážajú svetlo a zároveň vytvárajú ilúziu väčšej záhrady. Práve tieto detaily patria medzi najčastejšie odporúčania dizajnérov pri úprave tienistých exteriérov.
Podľa odborníkov teda severne orientovaná záhrada nemusí byť nevýhodou. Pri správnej kombinácii rastlín, svetlých farieb a niekoľkých jednoduchých dizajnových prvkov sa môže zmeniť na príjemný zelený priestor, ktorý bude pôsobiť sviežo počas celého roka.