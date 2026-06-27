Šialené teploty priniesli NOVÝ rekord: Odborníci sú v ŠOKU, takú tropickú noc Bratislava ešte NIKDY nezažila!

BRATISLAVA - Bratislava zaznamenala najvyššiu minimálnu dennú teplotu. Na stanici na Kolibe teplota počas noci na sobotu neklesla pod 26,3 stupňa Celzia. Doteraz platný rekord zo 4. augusta 2017 mal hodnotu 24,8 stupňa Celzia. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
Noc bola teplá najmä na juhozápade krajiny, predovšetkým v oblasti hlavného mesta. V iných lokalitách boli v noci oproti dňu pomerne veľké rozdiely v teplote. „Na viacerých miestach, predovšetkým v severnej polovici územia, bola teplota vzduchu ešte vcelku znesiteľná a klesla na hodnoty od 17 do 11 stupňov Celzia,“ ozrejmili meteorológovia. Upozornili, že horúčavy budú pokračovať. „Dnes teplota v najteplejších lokalitách vystúpi aspoň na 39 stupňov Celzia a zajtra bude ešte o málo teplejšie,“ podotkli.
Možné výpadky vody na západe
Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ZsVS) upozorňuje na možné obmedzenie dodávok pitnej vody vo vybraných lokalitách, ak výdatnosť pitných vodných zdrojov klesne na kritickú úroveň. Horúce počasie môže v najbližších týždňoch situáciu zhoršiť. ZsVS opatrenia vopred oznámi, informovala o tom na svojom webe.
Zároveň apeluje na obyvateľov, aby pitnú vodu z verejného vodovodu využívali výlučne na pitné a hygienické účely. Neodporúča jej používanie na polievanie záhrad, trávnikov, športovísk a verejných priestranstiev ani na umývanie motorových vozidiel. Vodárenská spoločnosť pripomína, že napúšťanie bazénov je možné zabezpečiť regulovaným dovozom vody cisternou. Zodpovedný prístup k spotrebe pitnej vody môže podľa vodárov prispieť k zachovaniu plynulých dodávok pre všetkých odberateľov aj počas obdobia zvýšenej spotreby.
ZsVS pôsobí v okresoch Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Levice, Nové Zámky, Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Komárno. Ako uvádza na svojom webe, zásobuje pitnou vodou takmer 800.000 obyvateľov v obciach a mestách západného Slovenska. Verejné vodovody sú celkovo v 11 okresoch.
Obmedzenie dodávok vody v obci Koplotovce
Trnavská vodárenská spoločnosť (TAVOS) dočasne obmedzí v obci Koplotovce v okrese Hlohovec dodávky pitnej vody. Opatrenie bude platiť v pondelok a v utorok (29. - 30. 6.) z dôvodu mimoriadne nepriaznivej hydrologickej situácie a technických obmedzení pri dopĺňaní zásob pitnej vody. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
V uvedených dňoch bude voda z verejného vodovodu dodávaná v regulovanom režime od 05.00 do 10.00 h a od 17.00 do 21.00 h. Mimo týchto časov môže dôjsť k prerušeniu dodávky. Počas obmedzenia bude pred budovou Obecného úradu v Koplotovciach pristavená cisterna s pitnou vodou.