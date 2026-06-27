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Poľskí opoziční politici vracajú ukrajinské vyznamenania ako protest proti napätiu s Kyjevom

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

VARŠAVA - Štyria členovia hlavnej poľskej opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) v piatok oznámili, že Kyjevu vrátia svoje ukrajinské štátne vyznamenania. Ide o gesto podpory prezidentovi Karolovi Nawrockému uprostred sporu medzi Varšavou a Kyjevom o vojnovú históriu. Informuje o tom agentúra PAP.

Bývalý minister obrany Mariusz Blaszczak, bývalý minister zahraničných vecí Zbigniew Rau a poslanec Marek Kuchcinski na sieti X uviedli, že vracajú svoje vyznamenania „z úcty k obetiam masakru na Volyni, lojality voči prezidentovi Karolovi Nawrockimu a ako prejav protestu proti eskalácii konfliktu ukrajinskými elitami“.

Ďalšie politické reakcie

Pripojil sa k nim aj poslanec Európskeho parlamentu Adam Bielan. Jeho rozhodnutie vrátiť vyznamenanie nebolo namierené proti ukrajinskému ľudu, ale „dobré vzťahy a spoločná budúcnosť musia byť založené na vzájomnom rešpekte, porozumení a pravde“„Ukrajinu treba naďalej podporovať v boji proti Rusku s nádejou na rýchle víťazstvo Kyjeva. Nepriateľ je v Moskve,“ napísal. Už vo štvrtok líder strany PiS Jaroslaw Kaczynski oznámil, že vráti Ukrajine vyznamenanie, ktoré získal v roku 2022.

Krízu vo vzťahoch oboch krajín vyvolalo rozhodnutie Zelenského pomenovať vojenskú jednotku po „Hrdinoch Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA)“. UPA sa počas druhej svetovej vojny podieľala na masakroch civilistov, predovšetkým Poliakov. Spor vyústil až do odobratia Radu Bielej orlice, najvyššieho poľského štátneho vyznamenania. Zelenskyj ho získal v roku 2023.

Viac o téme: VrátenieVyznamenaniaPoľskoUkrajina
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