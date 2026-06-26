V Pražskej zoo sa narodil pravnuk legendárneho uškatca: Príbeh jeho pradeda dodnes dojíma

PRAHA - Zoo Praha v Troji má nového lachtana juhoafrického. Ide o pravnuka legendárneho lachtana Gastona, ktorý zomrel v dôsledku povodní v roku 2002. Mláďa samčeka sa narodilo samici Daisy 5. júna, informovala Zoo Praha v tlačovej správe. Jeho otcom je vnuk Gastona Eda, ktorý kvôli genetickej obmene vlani odišiel do zoo v nemeckom Rostocku. Samica Daisy nemala spočiatku pre svojho prvého potomka dostatok mlieka, takže museli chovatelia v zoo pristúpiť k príkrmom.
"Daisy porodila v zázemí za iba jedenásť minút, a to v spoločnosti ďaľšej samica, ako je pre týchto plutvonožcov prirodzené," uviedol vrchný chovateľ uškatcov Zoo Praha Jakub Mezei. Kvôli nedostatku mlieka dostávalo mláďa dvakrát denne špeciálny mix, väčšinou zložený zo smotany a rybej svaloviny. Podľa kurátora vtákov a uškatcov pražskej zoo Antonína Vaidla bolo cieľom prikrmovania predovšetkým dať samici čas na rozkojenie a zároveň predísť oslabeniu mláďaťa.
"Pravidelné váženie následne ukázalo, že mláďa pomaly priberá. Odchov je ešte stále na začiatku, ale zdá sa, že je všetko na dobrej ceste," uviedol Vaidl. Ťažkosti s laktáciou sa nakoniec podarilo vyriešiť a mláďa si už podľa chovateľov začína aj hrať. Jakub Mezei doplnil, že samica Daisy si je v úlohe matky čoraz istejšia. Ak napríklad mláďa nedokáže nájsť bradavku, vie ho jemne nasmerovať plutvami, aby sa dokázalo napiť.
Uškatci prichádza na svet na súši, plávať sa učia až neskôr. Samice uškatcov juhoafrických sú gravidné 12 mesiacov. Trojtýždňového samčeka začnú chovatelia onedlho privykať na vaňu. Návštevníci si ho budú môcť v pražskej zoo pozrieť približne v polovici augusta.
V súčasnosti chová Zoo Praha päť uškatcov. Vedľa samca Osla, ktorý pochádza z Belgicka a v budúcnosti sa má stať otcom ďalších mláďat, tiež samice Abebu, Ronju a Daisy s jej mláďaťom. Pražská zoo chová uškatce s malými prestávkami od roku 1934. Prví zástupcovia tejto skupiny, vtedy ešte uškatci kalifornskí, boli darovaní slávnym hercom Vlastom Burianom. Uškatce juhoafrické chová pražská zoo nepretržite od roku 1991.